12 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Reservas del Banco Central
Ministerio de Salud de Salta
Copa Argentina 2025
Ataques a la Franja de Gaza
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
homicidios en Tartagal
Cámara de Diputados de Salta
puente del río vaqueros
Policiales

Mató a sus hijos, hirió a su esposa y al cuñado y se colgó

Familiares alertaron a la Policía porque no podían comunicarse con la familia y la policía se encontró con una macabra escena en la casa.
Martes, 12 de agosto de 2025 02:07
El horror se apoderó de una comunidad en Misiones.
El violento hecho ocurrió el domingo en una casa ubicada en Cedro y 57 en el barrio San Lorenzo, en la provincia de Misiones. Sin embargo, el hallazgo se produjo en la mañana de ayer luego de que familiares alertaran a la Policía porque no podían comunicarse con ningún integrante de la vivienda.

Tras la llamada al 911, efectivos se acercaron al domicilio y encontraron a tres personas muertas y a dos heridas.

Según detallaron medios locales, el escenario era escalofriante: un hombre de 48 años -identificado como José Ricardo Ferreyra- estaba colgado de un tirante del techo. A metros estaba el cuerpo de su hija de 13 años y el de su hijo, un chico de 21 años con discapacidad motriz; ambos con heridas profundas en la zona del cuello.

En otra habitación, la policía encontró a la esposa de Ferreyra con golpes y cortes; mientras que un hermano de la mujer, que está postrado, yacía con heridas cortantes y con signos vitales muy débiles. Ante esa situación fue derivado de urgencia a un centro asistencial. "Apenas movía los ojos y balbuceaba", sostuvo una fuente consultada.

La pareja del agresor también fue llevada a un hospital, donde los médicos constataron que su vida no corría peligro y que presentaba un embarazo de pocas semanas que tampoco estaba en riesgo, informaron.

De acuerdo a las primeras conclusiones, fuentes judiciales indicaron que Ferreyra atacó con un machete a todos los integrantes de la familia y luego se mató colgándose con una soga.

Una hermana de la mujer se mostró sorprendida por el hecho. Si bien reconoció que su cuñado era muy celoso y su hermana evaluaba la posibilidad de separarse, sostuvo que nunca se enteró de situaciones de violencia intrafamiliar.

En ese contexto, los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de las víctimas a partir de lo que cuenten familiares y vecinos. "Recién estamos comenzando a recolectar las pruebas y será muy importante el testimonio que pueda brindar la mujer y su hermano, una vez que los médicos nos autoricen a tomarles declaración testimonial", señalaron.

Los cuerpos fueron llevados a la morgue judicial para determinar principalmente el horario estimado en el que ocurrió el ataque y si la muerte de Ferreyra fue inmediata.

 

