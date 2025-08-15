El lunes buscarán más restos en la “Casa del horror” en Jujuy del presunto asesino serial Matías Jurado

La investigación por los crímenes atribuidos a Matías Jurado, conocido como el presunto asesino serial de Jujuy, sumará un paso clave el próximo lunes, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comience a trabajar en la vivienda del imputado, ubicada en Alto Comedero, en busca de nuevas evidencias que permitan establecer si existen más víctimas.

El procedimiento incluirá prospección del subsuelo y el uso de georradar, tecnología que detecta movimientos de tierra y objetos enterrados hasta dos metros y medio de profundidad. “Se busca determinar si hay restos óseos, prendas u otros elementos que aporten a la causa”, explicó el fiscal Guillermo Beller, quien confirmó que las excavaciones se harán tanto en el interior como en el patio delantero de la casa.

Un equipo multidisciplinario con 41 años de experiencia

El Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) nació en el año 1984, en el contexto del trabajo con los cuerpos recuperados de fosas clandestinas que databan de la última dictadura entre los años 1976 y 1983. A partir de ahí, el Eaaf forjó poco más de cuarenta años de experiencia trabajando en Argentina y siendo convocado desde el exterior.

Víctimas identificadas y sospechas de más casos

El miércoles, los análisis de ADN confirmaron que los restos hallados en el domicilio de Jurado corresponden a Sergio Alejandro Sosa (28) y Jorge Omar Anachuri (68). Este último caso fue el que dio inicio a la investigación y al allanamiento del 30 de julio. Aún permanecen desaparecidos Juan Carlos González (60), Juan José Ponce (51) y Miguel Ángel Quispe (60).

En paralelo, un equipo de entomología forense analiza insectos presentes en los restos para estimar fechas de muerte, mientras especialistas de Gendarmería ya relevaron otros dos sitios vinculados a la causa.

Jurado y su pedido al fiscal

Jurado, de 37 años y con un extenso prontuario por robos y amenazas, está detenido con prisión preventiva en el penal de Gorriti por “homicidio agravado por ensañamiento”. Había solicitado reunirse con el fiscal Beller para “comunicarle algo” relacionado con la investigación, pero el encuentro previsto para este viernes fue suspendido por cuestiones de seguridad y logística propias del penal en día de visitas.

Mientras la expectativa crece, el lunes será decisivo: los peritos forenses podrían confirmar si en la llamada casa del horror hay más secretos ocultos bajo tierra.