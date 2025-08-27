PUBLICIDAD

Nacionales

Tras los piedrazos en Lomas, Milei apuntó a los "kukas carentes de ideas" y llamó a votar en su contra

El Presidente se mostró en Olivos con su hermana y Espert. "Recurrieron otra vez a la violencia", dijo, y pidió decir en las urnas "kirchnerismo nunca más".
Miércoles, 27 de agosto de 2025 16:21
Luego de los violentos incidentes que obligaron a evacuar su caravana en Lomas de Zamora, el presidente Javier Milei publicó un duro mensaje en sus redes sociales en el que responsabilizó a "los kukas tira piedras" por la agresión y llamó a sus seguidores a castigarlos en las urnas.

Según supo Noticias Argentinas, el mandatario posteó desde la Quinta de Olivos, donde se encontraba junto a su hermana y secretaria General, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, ambos presentes durante los incidentes en el acto de campaña.

 

 

El llamado a las urnas: "Kirchnerismo nunca más"

En su publicación, el Presidente calificó a los agresores como militantes "carentes de ideas" y enmarcó el ataque en una estrategia de violencia por parte de la oposición de cara a las próximas elecciones.

  • La acusación: Milei aseguró que los agresores son "kukas tira piedras carentes de ideas" que "recurrieron otra vez a la violencia".
  • La convocatoria electoral: El Presidente vinculó el ataque con las próximas elecciones y llamó a sus seguidores a expresarse en las urnas: "El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS".
  • El cierre: Como es habitual, cerró su mensaje con su tradicional eslogan: "VLLC!".

El mensaje del jefe de Estado refuerza su estrategia de polarización directa con el kirchnerismo en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas provinciales y nacionales.

Temas de la nota

Temas de la nota

