Francos repudió el ataque a la caravana de Milei en Lomas de Zamora: “No conducen a nada”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió el ataque a la caravana del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, cuando fue atacada por militantes opositores, en el marco de la campaña electoral con vistas a los comicios del 7 de septiembre.

Francos dijo que la caravana de la Libertad Avanza encabezada por Milei fue “ apedreada por militantes del justicialismo del municipio, son hechos que no pueden suceder, no conducen a nada".

El ataque sucedió cuando encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, entre otros referentes del oficialismo.

Los libertarios denunciaron ataques a piedras por parte de manifestantes identificados con el peronismo y la izquierda, en medio de acusaciones a la caravana oficial por el escándalo de las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El Presidente había sido recibido con pancartas que hacían referencia al caso como “La coima de tu hermana”.