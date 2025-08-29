Reunión de gabinete en Casa Rosada a raíz de las filtraciones

Una reunión clave se lleva a cabo en este momento en la Casa Rosada para analizar la situación política derivada de la difusión de audios comprometedores y la posibilidad de que nuevos videos, que involucrarían a funcionarios clave del Gobierno, se hagan públicos en las próximas horas.

El oficialismo se encuentra enfocado en manejar las repercusiones políticas y mitigar el impacto de las filtraciones.

Según fuentes de Noticias Argentinas, la cumbre está integrada por miembros del Gabinete y asesores cercanos, que trabajan en conjunto para coordinar una respuesta adecuada.

La posibilidad de que surjan más materiales genera un ambiente de creciente atención en Balcarce 50, donde dentro del oficialismo reconocen que el panorama podría volverse más complejo en los próximos días.