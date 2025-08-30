Detienen a un sospechoso vinculado al crimen del narco César “Oreja” Martínez en Colonia Santa Rosa

Los fiscales penales de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte informaron que, en el marco de la investigación por el homicidio calificado de César Daniel “Oreja” Martínez, se concretó en las últimas horas la detención de un hombre en Colonia Santa Rosa.

El sospechoso, cuya identidad no fue revelada, habría sido el conductor de una de las motocicletas utilizadas en el ataque, que luego fue abandonada tras colisionar con un automóvil. La captura fue ejecutada por efectivos de la Unidad Especial GAP Orán con apoyo de Infantería, debido a la resistencia del entorno familiar del detenido.

La detención se concretó cuando el acusado regresó a su vivienda durante las fiestas patronales de Colonia Santa Rosa, momento que permitió a los investigadores montar el operativo, ya que el hombre tenía pedido de captura vigente.

El caso generó fuerte repercusión en Salta por el trasfondo narco y el vínculo político de la víctima. Martínez, conocido como “Oreja”, fue asesinado el 12 de noviembre de 2023, cuando cuatro personas encapuchadas lo acribillaron de 12 disparos frente a la casa donde cumplía prisión domiciliaria, medida otorgada por el exjuez Claudio Parisi pese a que pesaban sobre él dos prisiones preventivas: una por violencia de género y otra por venta de drogas.

El crimen, de claro estilo sicario, ocurrió en pasaje Avellaneda, entre Mitre y Bustamante, en Orán, mientras “Oreja” se encontraba bajo arresto domiciliario por el intento de femicidio de su expareja. Tras el ataque, la víctima fue trasladada al Hospital San Vicente de Paul, pero llegó sin vida.

César “Oreja” Martínez era hermano de Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, entonces intendente de Aguas Blancas, actualmente con prisión domiciliaria.

La investigación continúa a cargo de los fiscales penales de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, quienes buscan identificar a los restantes implicados en el ataque que conmocionó a la frontera norte.

