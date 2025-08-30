Burbujas de Altura: el espumante de Cafayate que conquista el mundo del vino

En el corazón de los Valles Calchaquíes, rodeada de los impresionantes viñedos de Cafayate, se encuentra Burbujas de Altura, una bodega familiar que, desde su creación, ha logrado marcar la diferencia en la producción de espumantes. Andrés Høy, propietario de la bodega, invita a descubrir no solo sus vinos de calidad, sino también una propuesta de enoturismo única que combina tradición, innovación y una cálida hospitalidad familiar.

"Nosotros nos dedicamos a hacer espumante, que comúnmente se conoce como champagne, pero en realidad no se debe decir así. La denominación correcta es espumante, y lo elaboramos mediante el método Jean Pernois, un proceso que fue inventado por Dominique Perignon en el siglo XVII", explica Andrés Høy.

El espumante es el sello distintivo de Burbujas de Altura.

"Somos la única bodega en el Valle Calchaquí que utiliza este método para hacer espumantes, y en Argentina son muy pocas las bodegas que lo emplean. Lo que buscamos es hacer un espumante de calidad, con un toque único que refleja lo mejor del terruño de Cafayate", comenta Andrés.

La bodega también produce Rosé de Malbec, un espumante que generalmente no se elabora con esta variedad, pero que en Burbujas de Altura se ha convertido en una de las estrellas de la casa. "Este tipo de espumante es un ejemplo de lo que nos caracteriza: la búsqueda de innovar con lo tradicional", agrega Høy.

Experiencias

Lo que diferencia a Burbujas de Altura no es solo la calidad de sus espumantes, sino también las experiencias que ofrece a los visitantes. A través de su enfoque en el enoturismo, la bodega ha sabido transformar cada visita en una vivencia inolvidable. Andrés destaca que una de las actividades más interesantes que realizan son los juegos corporativos. "Nosotros ofrecemos actividades muy especiales para empresas. Organizamos juegos de cosecha, donde los empleados de distintas empresas pueden simular una cosecha real en nuestros viñedos. Lo que hacemos es crear una competencia entre los grupos, donde pueden ganar premios, pero al mismo tiempo están aprendiendo sobre la producción de vino de manera divertida", explica.

Una de las actividades que más llama la atención es el evento donde los participantes crean su propio vino. "En estos eventos, los empleados juegan a ser enólogos. Ellos compiten entre sí y tienen que crear su propio vino", comenta Høy con entusiasmo.

Bodega familiar

La bodega, que comenzó a operar en 2017, ha crecido rápidamente. "Empezamos con unas mil botellas de espumante y seiscientas de vino tranquilo, lo que llamamos vino sin burbujas", recuerda Høy. A pesar de ser relativamente nueva, Burbujas de Altura ha logrado consolidarse en el mercado gracias a su enfoque familiar y la dedicación a la calidad. "Es un proyecto completamente familiar. Mi esposa, mis hijas y yo estamos al frente de la bodega. Es una experiencia personal en la que le ponemos todo nuestro esfuerzo y cariño", dice Andrés.

La bodega está ubicada en un lugar de ensueños, con cerros de fondo.

Uno de los pilares de Burbujas de Altura es la sostenibilidad. La bodega opera utilizando energía 100% solar, lo que refleja su compromiso con el medio ambiente. "Todo el sistema, desde las prensas hasta las bombas, funciona con energía solar. Queremos que nuestra bodega no solo sea un referente en calidad, sino también en prácticas responsables con el medio ambiente", explica el dueño.

Vinos destacados

Burbujas de Altura es conocida por su excelente producción de espumantes, pero también ofrece una variedad de vinos tranquilos que han ganado popularidad. "Uno de nuestros productos más vendidos es el Tinquiao y el Vinland, nuestro vino top, que es un blend exclusivo", dice Andrés,.

La proyección de la bodega

A pesar de ser una bodega joven, Burbujas de Altura ya está mirando al futuro con grandes ambiciones. "Hoy estamos enfocados en la exportación. Aunque hasta ahora hemos estado centrados en el mercado nacional, ya hemos comenzado a enviar muestras a varios países. El próximo paso es elaborar toda la uva que producimos en la finca. Hoy solo elaboramos el 20-25% de lo que cultivamos, pero en los próximos años queremos ser una bodega autosuficiente, producir todo nuestro vino y exportarlo", explica Andrés con optimismo.

Además, Andrés destaca la importancia de mantener la identidad local mientras se busca una proyección internacional. "Queremos seguir siendo una bodega de calidad, pero no queremos perder nuestra esencia. Lo que nos ha dado éxito hasta ahora es nuestra dedicación a lo auténtico y a lo local", finaliza el dueño de Burbujas de Altura.

Dónde está ubicada

Con un enfoque claro en la calidad, la sostenibilidad y la creación de experiencias únicas para sus visitantes, Burbujas de Altura continúa consolidándose como una de las bodegas más destacadas de Cafayate, donde el vino y la experiencia se fusionan de manera perfecta.

Burbujas de Altura está ubicada en la Ruta Nacional N° 40, Km. 4347,4. Para más información comunicarse al mail [email protected]

Se puede realizar recorrido y degustación. Atención al público: lunes a viernes de 11 a 13 y de 17 a 19.30.

Sábados: de 11 a 14.

Domingos: Cerrado

Fines de semana largos: de 11 a 14.

Se realizan visitas guiadas en inglés, español o noruego.