Comenzó el juicio por el femicidio de Nahir Klimasauskas: qué dijo el imputado

Eel juicio contra Gustavo García Viarengo, acusado como presunto autor del femicidio de Nahir Viazzi Klimasauskas, comenzó este jueves a la tarde en Orán. El imputado declaró en esta primera jornada: ¿Qué dijo?

El acusado, juzgado por el delito de homicidio agravado por haber existido relación de pareja y haber sido perpetrado por un hombre mediante violencia de género, se declaró inocente. Se refirió a su relación de pareja, con sus altas y bajas, dijo que ella sufría de depresión por algunos hechos vividos, y que tomaba medicación. Agregó que él intentaba ayudarla. Dijo que la madre de Nuri era la única que siempre estaba y que el resto de su familia no.

Lo que pasó, según el imputado

Con respecto al día del hecho, contó que habían salido esa noche a bailar y luego a un after, volvieron al departamento y discutieron y ella le rompió el celular, por lo que solo funcionaba para llamar. Llamo a su suegra y le dijo que Nuri estaba agresiva, que vaya. Luego le pasó el teléfono y habló con Nuri. Dijo que después él salió de la habitación y sintió un ruido fuerte, la buscó por todos lados y salió al balcón. Fue en ese momento que encontró su cuerpo tirado.



Entonces bajó las escaleras llamó de nuevo a su suegra y le explicó que Nuri se había tirado, que estaba muerta. Le dijo que él se iba porque no quería problemas y se dirigió a la Cantera a ver a un primo.



Luego comenzó la ronda de testimoniales con la declaración de la madre de la víctima. En relación al día del hecho, la mujer contó que él la había llamado y le dijo que estaba agresiva, por lo que habló con ella pero no la notó alterada. Agregó que sus palabras fueron “Ay mamá ya te llamo, ya voy”. Y escucho la voz de él, diciendo: suegra ya la llevo. Dijo que se quedó esperando y a los 15 minutos recibió la otra llamada de él que le explicaba que Nuri se había tirado y que él se iba. La mujer pidió justicia, y dijo que quiere saber la verdad, afirmó que su hija no se suicidó.

Escenas de celos y violencia de género

Describió a su hija como reservada, no contaba sus intimidades, era estudiante y profesional. A él lo detalló como una persona agresiva. Explicó que la suya era una relación complicada, con escenas de celos frecuentes de parte de él, acosos. También contó que un vecino de ellos le dijo que había situaciones de violencia de género, que en ocasiones la "molía a palos".



Finalizada si declaración el tribunal ordenó pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 11, para retomar con la ronda de testimoniales.



El Tribunal está integrado por los jueces, Norma Roxana Palomo (presidenta), Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini (vocales). Interviene la Fiscal Claudia Carreras. La querella está representada por los abogados Matías Adet Figueroa y Mario Leal, y en la defensa de García Viarengo intervendrá Adrian Sureda Domínguez y Gabriel Ru.



Según consta en la causa la mañana del 19 de febrero de 2023, se reportó la presencia de una mujer sin vida en el patio interno de un edificio de la zona centro de Orán. Había caído desde el cuarto piso. En ese momento estaba acompañada por el acusado, que era su pareja.