La industria electrónica y el cambio digital

La transformación digital dejó de ser una opción y se consolidó como una necesidad estratégica para la competitividad de las organizaciones. Según un estudio de Mordor Intelligence, la inversión en América Latina superará los 107 mil millones de dólares en 2025, con fuerte impulso de sectores como energía, industria, construcción y servicios públicos.

En este escenario, Argentina cuenta con una ventaja: una industria electrónica capaz de proveer soluciones que integran hardware, firmware y conectividad. Para Leonardo Botrugno, presidente de la Comisión de Electrónica de Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), el país "tiene el conocimiento, la experiencia y el compromiso para crear soluciones con alto valor agregado".

La apuesta va más allá de la innovación. La producción local de hardware estratégico fortalece la soberanía digital y la autonomía tecnológica, condiciones clave para el desarrollo nacional y la apertura de nuevos mercados. Con políticas de apoyo, el sector electrónico puede convertirse en un motor regional de transformación digital y posicionar a la Argentina como referente en la región.

Además, desde Cadieel impulsan acuerdos de capacitación con universidades y convenios con centros tecnológicos, entendiendo que la construcción de un ecosistema de innovación requiere de espacios de articulación entre la industria, la academia y el Estado.