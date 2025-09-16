PUBLICIDAD

16 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Salud Pública en Salta
Coronel Moldes
perros peregrinos
Gran Chaco Americano
Explotación sexual
Causa Jimena Salas
Crimen de Jimena Salas
Causa Jimena Salas
Champions League
Trata de personas
Policiales

Red de trata en un colegio de Salta: este es el auto que utilizaba el remisero acusado de transportar a las menores

La Justicia mostró la imagen del sedán blanco en el que el conductor captaba y trasladaba a estudiantes para encuentros sexuales pactados.
Martes, 16 de septiembre de 2025 15:27
Difundieron este martes la fotografía del auto blanco que utilizaba el remisero acusado de liderar una red de trata de menores en Salta. Se trata de un sedán en el que, según la investigación, el conductor captaba y trasladaba a estudiantes para encuentros sexuales pactados en dos moteles ubicados sobre la ruta 26 y en el domicilio de uno de los clientes.

En el allanamiento a la vivienda del imputado se secuestraron aceite de cannabis, marihuana, juguetes sexuales y pastillas de estimulación. De acuerdo con la acusación, existía una escala tarifaria que iba desde 60 mil pesos por un beso hasta 200 mil por penetración. Para coordinar las citas se usaba la clave “vamos a hacer la onda” en mensajes de texto.

El fiscal pidió la prisión preventiva del remisero y de otros imputados, salvo del menor involucrado, al considerar que se trata de un hecho de “gravedad inusitada” que compromete la dignidad de los niños. 

