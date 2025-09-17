PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
17 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

arte
Cine
Especial
Copa Libertadores
Lionel Messi
Cámara de Diputados de la Nación
Cámara de Diputados de la Nación
Reservas del Banco Central
Javier Milei
arte
Cine
Especial
Copa Libertadores
Lionel Messi
Cámara de Diputados de la Nación
Cámara de Diputados de la Nación
Reservas del Banco Central
Javier Milei

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1490.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

VIDEO. Estudiantes y docentes marcharon en Salta contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario

La movilización partió del Monumento 20 de Febrero y culminó en la Plaza 9 de Julio. Hubo consignas en defensa de la educación y la salud públicas, y apoyo a los legisladores que rechazaron el veto presidencial en el Congreso.
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 19:14
Estudiantes y docentes marcharon en Salta contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Foto: Javier Rueda
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Estudiantes, docentes, jubilados y trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) marcharon por el centro de la ciudad de Salta para reclamar contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La marcha se realizó justo después de que la Cámara de Diputados de la Nación rechazara el veto.

Notas Relacionadas

La manifestación salteña se concentró en el Monumento 20 de Febrero y finalizó con un acto en la Plaza 9 de Julio, bajo el lema “A favor de la Universidad y la Salud”, ya que también se pidió por el veto a la Ley de Financiamiento al Hospital Garraham.

El rector Miguel Ninna sostuvo que “los legisladores han entendido el mensaje de las universidades y de la comunidad, hemos podido pasar una instancia de la pelea por la lucha del financiamiento universitario. Ahora viene una segunda etapa, estamos en manos del Congreso para que rechace el veto por improcedente”.

 

Durante la manifestación se vieron pancartas con leyendas como “Fuera Milei” y “Milei analfa-veto”, además del telón principal de la UNSa que rezaba: “Universidad pública y de calidad, siempre. Mi sabiduría viene de esta tierra”. También se hicieron presentes banderas de agrupaciones políticas y de organizaciones sociales.

"Acá estamos con mucha alegría, que se entienda el contexto, porque han venido muchas compañeras y compañeros no docentes, y muchos otros organismos que se hicieron eco de esta demanda", expresó una de las manifestantes.

Marcha universitaria en Salta. Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda.

Antes de la marcha, los diputados nacionales habían debatido y rechazado el veto presidencial. La Ley de Financiamiento Universitario recibió 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones, mientras que en la Ley Garrahan el rechazo al veto obtuvo 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención.

Marcha universitaria en Salta. Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda.

En representación de Salta, los legisladores Pamela Calletti, Pablo Outes, Emiliano Estrada y Verónica Caliva votaron a favor de insistir con las leyes, en tanto que Carlos Zapata, Yolanda Vega y Julio Moreno Ovalle acompañaron la decisión del Poder Ejecutivo.

La marcha universitaria en Salta. Foto: Javier Rueda

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD