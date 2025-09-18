Causa Vialidad: ratifican montos del decomiso

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad deberán pagar, en forma solidaria, un decomiso de $684.990 millones. El tribunal desestimó los cuestionamientos de las defensas y avaló tanto la cifra como el método de actualización aplicado por los peritos de la Corte Suprema.

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña recordaron que la condena contra la expresidenta quedó firme en junio pasado, tras el fallo de la Corte. En ese marco, señalaron que "no queda margen para discutir la procedencia ni el monto del decomiso", sino únicamente su ejecución.

El tribunal enfatizó que el decomiso es una consecuencia legal obligatoria de la condena penal prevista en el artículo 23 del Código Penal, y respaldó la solidez técnica de los informes oficiales que actualizaron la cifra.

La defensa de la expresidenta había planteado que el monto fijado en primera instancia, unos $85 mil millones, se habían elevado de manera arbitraria hasta superar los $684 mil millones. Propuso, en cambio, un cálculo alternativo que reducía la cifra a unos $42 mil millones. El planteo fue rechazado.

Con la resolución de Casación, el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, queda habilitado para avanzar en la ejecución patrimonial de los condenados.

El fiscal Diego Luciani ya presentó un listado de bienes sobre los que se podría avanzar de inmediato: 20 propiedades de Cristina Kirchner y 89 de Báez.