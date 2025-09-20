Más tensión entre la OTAN y Rusia por otra incursión aérea

Rusia elevó ayer aún más la tensión en el flanco oriental de la OTAN, al violar con tres cazas el espacio aéreo de Estonia, una "provocación" que se produce diez días después de la incursión de 19 drones rusos en Polonia y seis jornadas después de que un vehículo aéreo no tripulado ruso se adentrara en Rumanía.

En paralelo, Polonia informó de que había detectado también ayer dos cazas rusos sobre el mar Báltico, donde efectuaron un vuelo a baja altura en las inmediaciones de la plataforma de extracción de petróleo "Petrobaltic" y violaron su zona de seguridad, según informó la Guardia Fronteriza polaca.

El primer ministro estonio, Kristen Michal, convocó de inmediato un gabinete de seguridad y el Gobierno decidió solicitar consultas en virtud del Artículo 4 del Tratado de la OTAN, que cualquier aliado puede invocar cuando vea amenazada su integridad territorial, independencia política o seguridad.

Consultas

"Tal violación es completamente inaceptable y la respuesta de la OTAN a cualquier provocación debe ser unida y firme. Consideramos esencial consultar con nuestros aliados para garantizar una evaluación compartida de la situación y acordar los próximos pasos. Toda la Alianza se toma este incidente en serio", señaló Michal en un comunicado.

Desde la creación de la Alianza Atlántica en 1948, el Artículo 4 ha sido invocado en ocho ocasiones, la última vez el pasado día 10 tras la violación de los drones rusos del espacio aéreo polaco, lo que obligó a la OTAN a derribar por primera vez vehículos aéreos no tripulados en territorio aliado.

Los tres cazas rusos MiG-31 entraron en el espacio aéreo del país báltico y permanecieron casi 12 minutos sobre la isla de Vaindloo, en el golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de la patrulla aérea de la OTAN a intervenir.

La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la UE responderá "a cada provocación". Agregó que Rusia "se está volviendo muy peligrosa" y hay que "detenerla".

Sobre el golfo de Finlandia fueron interceptados por cazas finlandeses y una vez dentro del espacio aéreo estonio, cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana desplegados en la base aérea estonia de Ämari se hicieron cargo y escoltaron a las aeronaves rusas fuera del espacio aéreo estonio.

Según el primer ministro estonio, lo ocurrido demuestra que la guerra del Kremlin en Ucrania no avanza según lo planeado.

"El objetivo es desviar la atención y la ayuda a Ucrania obligando a los países de la OTAN a centrarse más en la defensa de sus propios territorios", afirmó Michal.