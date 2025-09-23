Prisión preventiva para un sospechoso del crimen de “Oreja” Martínez

El juez Raúl Fernando López dictó prisión preventiva para un hombre de 44 años imputado como coautor del homicidio calificado de César Daniel “Oreja” Martínez, ocurrido en noviembre de 2023 en Orán.

El imputado fue arrestado en agosto pasado en Colonia Santa Rosa, durante un operativo de la Unidad Especial GAP Orán con apoyo de Infantería de la Policía, en medio de las fiestas patronales locales. Está sindicado como conductor de una de las motocicletas utilizadas en el crimen, que fue abandonada tras chocar con un automóvil.

Según la investigación, Martínez recibió 12 disparos de arma de fuego cuando se encontraba en el jardín de su domicilio, donde cumplía prisión domiciliaria. Al menos cuatro personas con el rostro cubierto, que se movilizaban en dos motocicletas, participaron del ataque.

La decisión se tomó en una audiencia flexible y multipropósito organizada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), en la que el fiscal penal Daniel Espilocín, de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, representó al Ministerio Público Fiscal.

El magistrado rechazó los pedidos de la defensa para cambiar la calificación legal del caso y otorgar la libertad o el arresto domiciliario del acusado. La Fiscalía sostiene que el hecho configura homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Por qué estaba preso "Oreja" Martínez

Martínez cumplía prisión domiciliaria otorgada por el exjuez Claudio Parisi, a pesar de tener dos resoluciones de prisión preventiva vigentes, una por violencia de género y otra por venta de drogas.