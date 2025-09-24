Caso Jimena Salas: "Sigo buscando la verdad", afirmó Federico Cajal Gauffin

El viudo de Jimena Salas, Federico Nicolás Cajal Gauffin, también habló antes del inicio del juicio y expresó su frustración por la muerte de Javier Nicolás “Chino” Saavedra. “Una de las personas que mató a Jimena se suicidó y nada, a seguir buscando la verdad nada más. Sentí impotencia, bronca, en el sentido de que no afrontó este juicio. Si tan inocente como él decía que era, hubiese estado acá”, señaló.

Consultado sobre el proceso en su contra en 2021 -del que resultó absuelto-, Cajal Gauffin dijo que siempre estuvo tranquilo y que, pese a las consecuencias personales, sigue firme “por mis hijas”. Aseguró que mantiene su confianza en la justicia: “Siempre dije que creía en la justicia, no en quien estaba a cargo en su momento cuando me juzgaron a mí. Hoy, por suerte, estamos iniciando este juicio que va a ser largo y penoso”.

El viudo afirmó tener la “tranquilidad” de saber quién fue el autor del crimen a partir de las pruebas genéticas. “El ADN es irrefutable. Me hubiese encantado saber el porqué”, remarcó. Sin embargo, se mostró escéptico sobre la posibilidad de conocer los motivos del asesinato: “Para eso está la justicia y los fiscales que investigan. El porqué nunca lo vamos a saber. Es muy difícil que una persona se acuse a sí misma”.

Cajal Gauffin también criticó las dilaciones en la investigación y destacó el acompañamiento del abogado querellante Pedro Arancibia, a quien calificó como “impecable en su trabajo, un excelente profesional y mejor persona”.