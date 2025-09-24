Hallazgo macabro en Florencio Varela: dos cuerpos en la búsqueda de las chicas desaparecidas de La Matanza

El miércoles por la mañana, en medio de allanamientos y rastrillajes, la Policía Bonaerense confirmó el hallazgo de dos cadáveres en una vivienda de Florencio Varela, partido del sur del conurbano. La casa estaba vinculada a personas arrestadas por la desaparición de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Fuentes policiales informaron que el operativo surgió a partir del último impacto de los celulares de las víctimas en una antena de la zona. Al ingresar al domicilio, los investigadores encontraron rastros de sangre y un intenso olor a lavandina, mientras dos personas limpiaban el lugar.

Hasta el momento, no se informó si los cuerpos corresponden a las jóvenes buscadas. El caso está bajo total reserva judicial y se aguarda una confirmación oficial del fiscal Gastón Dupláa, a cargo de la investigación.

Una camioneta incendiada y cuatro detenidos

La noche anterior al hallazgo, la policía había encontrado una camioneta blanca en la que las tres chicas fueron vistas por última vez. El vehículo apareció incendiado y con la patente adulterada.

En paralelo, se realizaron allanamientos en los barrios Santa Rosa y Mayol, donde fueron detenidas cuatro personas: una pareja de nacionalidad peruana y otras dos personas vinculadas al domicilio allanado. Según la hipótesis investigada, el trío de jóvenes habría sido llevado a una fiesta organizada por una banda ligada al narcotráfico de la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores.

La desaparición y el reclamo de justicia

Las primas Morena y Brenda, ambas de 20 años, y su amiga Lara, de 15, fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre por la noche en la rotonda de La Tablada, a la altura de la estación de servicio YPF de Camino de Cintura y Avenida Crovara. Pocas horas después, sus celulares se apagaron.

Las familias denunciaron su desaparición y acompañaron cada operativo en busca de respuestas. “Todavía no tenemos algo concreto”, contó Sabrina, la madre de Morena Verri, a TN. “Desde esa noche a las 4.30 de la madrugada hasta ahora no sabemos nada”.

La causa está caratulada como “averiguación de paradero” y es instruida por la UFI Descentralizada N° 2 de Laferrere. Mientras tanto, crece la incertidumbre sobre el destino de las jóvenes y la identidad de los cuerpos hallados.

Un caso que sacude al país

El misterio y la gravedad del caso impactaron de lleno en la opinión pública. La combinación de una camioneta incendiada, manchas hemáticas en distintos domicilios y detenidos en un hotel alojamiento pone el foco en una posible red criminal vinculada al narcotráfico.

La confirmación oficial de las identidades de los cuerpos encontrados será clave para determinar el rumbo de la investigación y, sobre todo, para dar respuestas a las familias de Morena, Brenda y Lara, cuyo paradero mantiene en vilo a la provincia de Buenos Aires.