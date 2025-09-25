Fentanilo contaminado: procesaron con prisión preventiva a Ariel García Furfaro

Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., detrás del fentanilo contaminado, fue procesado con prisión prisión preventiva, confirmaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

El juez federal Ernesto Kreplak consideró que el empresario “es coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

A García Furfaro se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta en “la adulteración del lote 31202 “perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, remarca el escrito.

Además del propietario de HLB Pharma y Ramallo S.A., fueron procesados con prisión provisoria Diego Hernán García (arresto domiciliario), Nilda Furfaro, Javier Martín Tchunkrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi (detención domiciliaria).

Por otra parte, se dictaminaron los procesamientos sin prisión preventiva de Wilson Daniel Pons, Arzolidys Dayana Astuillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Eduardo Darchuk, María Victoria García, Edgardo Sclafani y Adriana Iúdica.

“En el marco de las declaraciones indagatorias de María Victoria García, Wilson Pons, Adriana Iúdica, Edgardo Sclafani, Arzolydis Astudillo, Rocío Garay y Eduardo Darchuk, la fiscalía federal interviniente solicitó distintas medidas de coerción con el fin de asegurar la sujeción al proceso de los imputados e impedir que obstaculicen la investigación”, agrega el documento.

El magistrado fijó la traba de embargo respecto de Ariel Fernando García por $1.000.000.000; Diego Hernán García, Nilda Furfaro y Javier Tchunkrán por la suma de 5 mil millones de pesos; José Maiorano, Carolina Ansaldi y Adriana Iúdica por $100.000.000.000; Rocío del Cielo Garay y Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar por $10.000.000.000; Eduardo Darchuk, Carolina Ansaldi, María Victoria García y Wilson Daniel Pons por 50 mil millones de pesos.

En tanto, dispuso la inhibición general de bienes respecto de Garay, Iúdica, Damián García, Diego García, María Victoria García, Ariel García, Ansaldi, Maiorano, Sclafani, Pons, Tchukrán, Tallarico, Astudillo Bolívar, Labrusciano, Boccaccio y Furfaro, entre otras personas físicas y jurídicas vinculadas.