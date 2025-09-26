Algunas de las películas para tener en cuenta en el inicio de la carrera hacia los Oscar

Las superproducciones que llenaron los cines durante el verano boreal pueden ser un recuerdo tan lejano como el olor de la crema solar, pero la industria cinematográfica se prepara ya para la época más emocionante del año: la temporada de premios.

"Hamnet", Sinners ("Pecadores") y "Christy" son solo algunos de los títulos de los que se oirá hablar más ahora que la carrera por los premios está en marcha, aunque algunos de los posibles candidatos aún no se han estrenado.

Un gran número de películas candidatas al Oscar se estrenaron en los recientes festivales de cine de Venecia, Telluride y Toronto, sumándose a otras que ya habían generado expectación en Sundance y Cannes a principios de año.

Ahora que comenzamos el largo camino hacia los Oscar del 14 de marzo de 2026, aquí tienes 12 favoritas, además de algunas extras, a las que debes prestar atención:

1. "Hamnet"

Si tuvieras que escribir la receta perfecta para una posible película nominada al Oscar, los ingredientes se parecerían mucho a "Hamnet". Adapta una novela muy popular (de Maggie O'Farrell), contrata a una ganadora reciente del Oscar (Chloé Zhao, de Nomadland) para dirigirla y elige a dos jóvenes actores populares (Jessie Buckley y Paul Mescal) para los papeles principales.

Ambientada en 1596, "Hamnet" examina la muerte del hijo de 11 años de William Shakespeare y los acontecimientos que llevaron al Bardo a escribir su obra "Hamlet".

La película ganó el Premio del Público de Toronto, que suele ser un indicador del éxito en los Oscar.

2. One Battle After Another

"Siempre la dama de honor, nunca la novia" es una frase que podría haber sido inventada para el director Paul Thomas Anderson. Casi todas sus películas anteriores, entre ellas Licorice Pizza, Phantom Thread ("El hilo fantasma") y There Will Be Blood ("Petróleo sangriento"), han obtenido varias nominaciones a los Oscar, pero ninguna le ha valido el premio a la mejor película o al mejor director.

Eso podría cambiar este año con One Battle After Another ("Una batalla tras otra"), una película protagonizada por Leonardo DiCaprio y aclamada por la crítica, que trata sobre un grupo de antiguos revolucionarios que se reúnen para rescatar a la hija secuestrada de uno de los miembros del grupo.

Los críticos coinciden en que esta posible candidata al Oscar a la mejor película se gana ampliamente su duración de 2 horas y 50 minutos gracias a una narrativa apasionante y un ritmo trepidante.

3. Sinners

Una película de vampiros estrenada inusitadamente pronto en la temporada de premios no parece precisamente una candidata al Oscar. Sin embargo, Sinners ("Pecadores"), de Ryan Coogler, es precisamente el tipo de película que da esperanzas a Hollywood en una época de baja moral: una idea original y un éxito de taquilla al mismo tiempo.

La película se centra en dos hermanos gemelos que regresan a casa, en el delta del Misisipi, para empezar de nuevo, sin saber que les espera una fuerza maligna.

4. Bugonia

En su última película, Emma Stone interpreta a una poderosa directora ejecutiva que es secuestrada por dos teóricos de la conspiración que creen que es una extraterrestre. Pero hay mucho más de lo que parece a simple vista, como cabría esperar de una película del director de Poor Things ("Pobres criaturas") y The Favourite ("La favorita"), Yorgos Lanthimos.

Mientras que Stone ha ganado dos veces el premio a la mejor actriz en la última década, su coprotagonista Jesse Plemons podría conseguir su primera nominación al premio al mejor actor por esta película.

5. "Christy"

Desde "Jerry Maguire" y King Richard ("Rey Richard: una familia ganadora" o "El método Williams") hasta The Blind Side ("Un sueño posible"), los Oscar siempre han tenido predilección por las biografías deportivas. Este año hay tres en liza. La primera está protagonizada por Sydney Sweeney, de Euphoria, en el papel de Christy Martin, una de las boxeadoras más famosas de Estados Unidos.

"Christy", dirigida por David Michôd, narra el ascenso de Martin en la década de 1990 y el intento de asesinato de su marido en 2010.

Sweeney podría conseguir su primera nominación al Oscar por esta película.