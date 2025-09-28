Son 124 las muertes investigadas por fentanilo

Ya son 124 las muertes que se investigan por el suministro de fentanilo contaminado en todo el país. El aumento de la cifra se conoció en el dictamen de procesamiento de 14 acusados, entre ellos Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

Conforme al escrito de más de 400 páginas, hasta la fecha "se incorporaron progresivamente 124 pacientes fallecidos con posible asociación al brote por administración de fentanilo contaminado".

En este sentido se anunciaron 54 pacientes fallecidos en Buenos Aires, uno en Capital Federal, 50 en la provincia de Santa Fe, siete en Córdoba y tres en Formosa.

Hasta antes del procesamiento que elevó a 124 el número de víctimas fatales por el opiáceo contaminado, la Justicia tenía bajo investigación 96 muertes. En este grupo, el Cuerpo Médico Forense había encontrado en 12 casos una relación de nexo "concausal" del fentanilo con el fallecimiento de esas personas.

El 25 de septiembre el juez federal Ernesto Kreplak procesó con prisión preventiva a Ariel García Furfaro por considerarlo "coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales" por provocar los fallecimientos de 20 personas, "en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor".

Al empresario se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de "la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta en "la adulteración del lote 31202 "perteneciente al opioide, el cual se encontraba "destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024".

Además del propietario de HLB Pharma y Ramallo S.A., fueron procesados con prisión provisoria Diego Hernán García (arresto domiciliario), Nilda Furfaro, Javier Martín Tchunkrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi (detención domiciliaria)-

Por otra parte, se dictaminaron los procesamientos sin prisión preventiva de Wilson Daniel Pons, Arzolidys Dayana Astuillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Eduardo Darchuk, María Victoria García, Edgardo Sclafani y Adriana Iúdica.

El magistrado fijó la traba de embargo respecto de Ariel Fernando García por $1.000.000.000.000; Diego Hernán García, Nilda Furfaro y Javier Tchunkrán por la suma de 5 mil millones de pesos; José Maiorano, Carolina Ansaldi y Adriana Iúdica por $100.000.000.000; Rocío del Cielo Garay y Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar por $10.000.000.000; Eduardo Darchuk, Carolina Ansaldi, María Victoria García y Wilson Daniel Pons por 50 mil millones de pesos.