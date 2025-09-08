PUBLICIDAD

Nacionales

La reacción de Luis Caputo a la derrota: "Nada va a cambiar en lo económico, ni en lo cambiario"

Tras la dura derrota (47% a 33%) y el salto del dólar cripto (rozando $1500), Caputo buscó calmar al mercado: "Nada va a cambiar en lo económico", tuiteó.
Lunes, 08 de septiembre de 2025 00:19
Tras confirmarse la dura derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires (46.9% a 33.8%), el ministro de Economía, Luis Caputo, salió de urgencia a intentar calmar los mercados con un mensaje en sus redes sociales: "Nada va a cambiar en lo económico".

El posteo del ministro, publicado pasadas las 22:00 horas, busca frenar una corrida cambiaria en la apertura del lunes. "Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos", completó. El mensaje es una respuesta directa al dólar cripto, que "voló" esta noche tras conocerse la derrota, rompiendo el techo de $1.460 y rozando los $1.500.

 

 

Derrota electoral y reacción del mercado

Los datos oficiales confirmaron el fracaso de las encuestadoras y una victoria del peronismo (Fuerza Patria) por más de 13 puntos, un resultado que el mercado (como había advertido el banco JP Morgan) catalogaba como el "peor escenario" o "adverso".

JP Morgan había advertido que una victoria peronista por más de 5 puntos (la diferencia fue de 13) llevaría al dólar al techo de la banda ($1.460). El mercado cripto rompió ese techo pasadas las 20:50. Con este tuit, Caputo intenta garantizar que, pese al resultado político, el Gobierno no acelerará la devaluación (crawling peg) ni modificará el rumbo fiscal el lunes.

Temas de la nota

