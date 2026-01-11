PUBLICIDAD

11 de Enero, Salta, Centro, Argentina
General Güemes
Minería en Salta
Verano 2026
Útiles escolares
autodespacho de combustible
Corte de Justicia de Salta
Hospital Oñativia
relatos de salta
Dengue en Salta
Turismo
Espectáculos

Se levanta el telón a la décimo primera edición del "Festimiel"

El Chaqueño Palavecino será la atracción principal.
Domingo, 11 de enero de 2026 01:54
Una gran expectativa se generó en torno a la XI edición del exitoso festival "Festimiel" de Metán, que se desarrollará hoy en la cancha de la Liga Metanense de Fútbol. El inicio está previsto para las 21.

El evento convocará a figuras como El Chaqueño Palavecino, Iván Ruiz, Chirettes, Dany Hoyos, Sacheros, Kijanoss y todo el cuarteto de Córdoba con la banda sensación del momento "Desakta2". También se presentarán academias y artistas metanenses como Ayllu, Canto Metanense y Luz Moreno, entre otros.

Gran fiesta familiar

Habrá un amplio despliegue de iluminación y sonido y un dispositivo de seguridad para que todos puedan disfrutar a pleno de una gran fiesta familiar.

El intendente José María Issa destacó la importancia de esta XI edición, la accesibilidad de las entradas y "la necesidad de seguir fomentando y promoviendo el arte, la cultura, la música y la danza como pilares de nuestra identidad".

"Nuestro Festimiel es encuentro, identidad y tradición. Una fiesta que nos une y que vuelve a poner a Metán en el centro de la escena cultural de la región", destacó Issa.

"Son tiempos difíciles"

"Será nuevamente una gran fiesta familiar. Son tiempos económicos muy difíciles y vamos a hacer un gran esfuerzo porque considero que tenemos que darle continuidad a nuestro festival y también darle una alegría, con este hermoso espectáculo, a los vecinos de Metán, a la gente de toda Salta y a los turistas que nos visitarán de otras provincias", destacó Issa.

En enero del año pasado la ciudad de Metán celebró con gran entusiasmo la décima edición del Festimiel, que convocó a más de 13.000 personas para disfrutar de un evento único que ya es una marca registrada en el sur de Salta.

 

