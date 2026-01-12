Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari tras más de un año detenido 

Venezuela liberó en las últimas horas al ciudadano argentino-israelí Yacoov Harari, quien permanecía detenido desde septiembre de 2024 en una cárcel del país caribeño, según confirmaron medios internacionales y organizaciones vinculadas a los derechos humanos.

Harari, de 72 años, contaba con doble ciudadanía argentina e israelí y había sido arrestado cuando se encontraba en territorio venezolano, en un contexto que nunca fue aclarado oficialmente por las autoridades. Desde entonces, su caso fue señalado por distintas ONG como el de un preso político extranjero .

De acuerdo a la información publicada, el argentino-israelí se encontraba alojado en el penal de El Rodeo I, uno de los centros de detención más cuestionados de Venezuela, donde también han permanecido otros ciudadanos extranjeros detenidos en los últimos meses .

La excarcelación de Harari se produjo en el marco de una serie de liberaciones de presos políticos, impulsadas por el Gobierno venezolano en medio de presiones internacionales y negociaciones diplomáticas con distintos países

De acuerdo a lo que se precisó hasta el momento, en la madrugada de este lunes se confirmó que 116 presos políticos fueron liberados. Sin embargo, la ONG por el momento contabilizó una lista de 50 nombres, en la que hay varios extranjeros.

El caso de Harari había generado preocupación tanto en Argentina como en Israel, donde familiares y organizaciones reclamaban desde hace meses por su liberación y denunciaban la falta de información oficial sobre su situación judicial y su estado de salud.

Tras conocerse la noticia, creció la expectativa en Argentina por la situación de otros ciudadanos argentinos que continúan detenidos en Venezuela, entre ellos un gendarme y un abogado, cuyos casos siguen siendo monitoreados por organismos internacionales y por la Cancillería argentina.

Por el momento, no se supo nada sobre la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien está detenido desde el 8 de diciembre de 2024 cuando intentó cruzar la frontera para visitar a su familia en tierras venezolanas.

Además de Harari, fueron excarcelados dos italianos identificados como Alberto Trentini, de 46 años, y Mario Burló, de 52. Ambos habían sido detenidos por las autoridades del régimen que encabezaba Maduro en noviembre de 2024.

También entre los nombres de los liberadores está un ciudadano hispano-venezolano, identificado como Alejandro González, que es el exesposo de una reconocida abogada y defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, quien fue liberada el pasado jueves.

Organizaciones de derechos humanos advirtieron que, pese a estas liberaciones puntuales, aún permanecen cientos de presos políticos en Venezuela, tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, detenidos en el contexto de conflictos políticos y sociales.