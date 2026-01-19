Clima en Salta: tras la alerta naranja, llovió 56 milímetros en las últimas 24 horas

El total de precipitaciones acumuladas en lo que va del primer mes del año, alcanzó los 117 milímetros. Enero no tuvo sorpresas y vuelve a mostrar sus características lluvias en la provincia de Salta. Este último fin de semana, estuvo caracterizado por la presencia de una alerta amarilla que luego escaló a naranja con una elevada cantidad de precipitaciones.

Más de 55 milímetros es lo que marcó el pluviómetro del aeropuerto Martín Miguel de Güemes, luego de una intensa lluvia que afectó a casi toda la provincia. La alerta naranja del pasado fin de semana dejó inundaciones, crecidas y desborde de ríos. Cuesta creer que en tan sólo 24 horas, se haya acumulado poco más de la cuarta parte de lo que suele ser la precipitación total de enero, que es de 199,9 milímetros y casi la mitad del total de precipitación registrada en lo que va del año.

En comunicación con el área del Servicio Meteorológico Nacional del aeropuerto de Salta, El Tribuno pudo conocer que la última medición de precipitación había sido realizada a las 3 de la tarde de hoy. Hasta ese entonces, el total acumulado era de 56 milímetros.

A las 9 de la mañana, se registraba un total de 116,1 milímetros acumulados en todo el mes. Para las 15, ese número ya era 117,7 milímetros. Un número que sigue debajo de la media que presenta el primer mes del año en la provincia.

En enero, suele acumularse un total de 199,9 milímetros en promedio. Ese fue el dato que le acercó el Servicio Meteorológico Nacional a El Tribuno en una comunicación vía teléfono.

En años anteriores, se había superado ese nivel y todo indica a que en 2026 se logre superarlo también. A modo de compración y para tener en cuenta, los datos recolectados por el Servicio Meteorológico Nacional en 2024 y 2025 reflejan los siguientes números:

2024: precipitación acumulada registrada de 201,8 milímetros.

2025: precipitación acumulada registrada de 205,7 milímetros.

Enero es un mes claramente lluvioso y este año no es la excepción. En los próximos días, todo parece indicar que seguirá lloviendo. Desde hoy hasta el sábado, se encuentra anunciado lluvia con más de 40% de probabilidad de precipitación.