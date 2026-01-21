PUBLICIDAD

Rivadavia Banda Sur
Temporal en Salta
San Lorenzo
General Güemes
Aguas Blancas
Dakar 2026
Deportes

Las mejores imágenes de la llegada de Luciano Benavides a Salta, bajo la lluvia y en caravana

El campeón del Rally Dakar 2026 regresó a su provincia y fue recibido por una multitud que lo acompañó desde el aeropuerto hasta el Delmi. Una jornada marcada por la emoción, la lluvia y el calor popular, reflejada en una serie de postales inolvidables. 
Miércoles, 21 de enero de 2026 02:50
Foto: Javier Rueda
La llegada de Luciano Benavides a Salta dejó una secuencia de imágenes que resumen una jornada histórica para el deporte provincial y Nacional. Bajo una persistente llovizna, la caravana avanzó entre motos, bocinazos y aplausos, mientras vecinos y fanáticos se acercaban para saludar al campeón del Dakar 2026. Desde el aeropuerto hasta el microestadio Delmi, cada tramo ofreció postales cargadas de emoción, orgullo y reconocimiento, con escenas aéreas, abrazos, banderas y gestos que quedaron registrados en una de las recepciones más históricas de los últimos años.

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Foto: Federico Medaa

Foto: Javier Rueda

Foto: Federico Medaa

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

foto: Federico Medaa

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Temas de la nota

