La terrible burla de la China Suárez a Wanda Nara

Las redes sociales volvieron a ser protagonistas de un nuevo episodio del WandaGate. En esta oportunidad no se trató de un ataque directo sino de algo más discreto, casi imperceptible y que trajo nuevamente a dos de las grandes protagonistas de la farándula: Wanda Nara y la China Suárez. ¿Qué pasó ahora? ¿Cuál es el problema?

Hasta ahora, en este episodio Wanda solo aparece detrás de escena, ya que en realidad la que inició el fuego de la batalla fue la bella. Y todo por la nueva competencia que las dos archienemigas tendrán en la pantalla chica, en esta pulseada que tienen Telefe y Canal 13 por el rating del prime time. Como si hubiese sido todo a propósito, este River-Boca no deja de alimentarse.

Cuestión clave

Repasemos: la China ya estuvo hace unos meses dando notas en Canal 13 y rompiendo el silencio por primera vez sobre su romance con Mauro Icardi. De fondo había una cuestión clave: la señal del sol comenzará a emitir Hija del fuego, la exitosa serie que protagoniza la actriz. Del otro lado, Wanda la viene rompiendo en MasterChef y arrasa en números cada noche de Telefe.

Por eso, la estrategia de eltrece es poner la serie de la China para rivalizar directamente contra el certamen culinario de Wanda en el canal de las pelotas. El prime time se va a poner más caliente, y ahora las dos figuras van a luchar mano a mano por ver qué elige el público de la TV: ¿Team Wanda o Team China?. Los números del rating lo dirán.

Provocadora

En medio de todo esto y con la constante promoción de Canal 13 vendiendo el pronto estreno de la serie, la China Suárez decidió subir una foto en principio provocadora. Se mostró junto a Pedro Fontaine, su compañero en Hija del fuego. En la imagen se los puede ver sacando la lengua, en una selfie que para muchos fue en tono desafiante.