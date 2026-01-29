VIDEO. Ángela Torres, la elegida para promocionar la nueva temporada de Bridgerton

Ángela Torres se metió en el universo de Bridgerton para promocionar la nueva temporada en Netflix mediante una estrategia de alto impacto para anunciar los capítulos que ya están disponibles en la plataforma. Ángela Torres es la protagonista de una campaña que no pasó desapercibida. La actriz y cantante sorprendió al sumarse al imaginario de la exitosa serie de época, recreando su estética inconfundible con un sello propio.

Bajo el concepto de “la favorita”, Torres encarnó el espíritu romántico y sofisticado de Bridgerton, con vestuarios clásicos, climas de época y una cuidada puesta en escena, para anunciar que los nuevos episodios ya están disponibles para ver en la plataforma. El contenido, difundido a través de redes sociales, generó una rápida repercusión entre los fans de la ficción y los seguidores de la artista.

La elección de Ángela Torres no fue azarosa: su carisma, popularidad y conexión con el público joven dialogan de manera natural con el ADN de la producción creada por Shonda Rhimes, que combina romance, drama y los inevitables escándalos de la alta sociedad.