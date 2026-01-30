Venezuela anunció una amnistía general para presos políticos y enviará el proyecto a la Asamblea Nacional

El gobierno de Venezuela anunció el impulso de una amnistía general para presos políticos, una iniciativa que será enviada a la Asamblea Nacional para su tratamiento legislativo. El anuncio fue realizado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y tuvo amplia repercusión a nivel regional e internacional.

Según lo informado oficialmente, el proyecto de ley apunta a extinguir las causas penales y administrativas vinculadas a hechos de carácter político, lo que implicaría no solo la liberación de personas detenidas, sino también el cierre de procesos judiciales abiertos por ese tipo de delitos.

Rodríguez sostuvo que la medida busca favorecer la convivencia política y la paz social, en un contexto marcado por cuestionamientos internacionales sobre la situación de los derechos humanos y la existencia de detenciones consideradas arbitrarias por organizaciones civiles.

El anuncio se produjo luego de varias semanas de excarcelaciones parciales, aunque distintos organismos y familiares de detenidos señalaron que aún permanecen cientos de presos políticos en el país. La amnistía, de avanzar en el Parlamento, tendría un alcance más amplio que las liberaciones puntuales registradas hasta ahora.

Medios internacionales informaron que la iniciativa también se enmarca en presiones diplomáticas externas, principalmente de Estados Unidos y de actores internacionales, que condicionaron avances en negociaciones políticas y económicas a la liberación de personas detenidas por razones políticas.

Desde organizaciones de derechos humanos se siguió el anuncio con cautela. Si bien valoraron el envío de una ley de amnistía, reclamaron mecanismos de verificación y aplicación efectiva, además de garantías para evitar nuevas detenciones arbitrarias.

La vicepresidenta venezolana indicó que el proyecto será debatido en la Asamblea Nacional en los próximos días. De aprobarse, marcaría uno de los movimientos institucionales más relevantes del oficialismo venezolano en relación con la situación de los presos políticos.

Mientras tanto, familiares de detenidos y sectores opositores aguardan definiciones concretas sobre el alcance real de la amnistía, los plazos de implementación y las personas que podrían ser beneficiadas por la medida.