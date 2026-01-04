Se viene el Desentierro del Carnaval: fecha, lugar y precio de las entradas

El domingo 11 de enero, Rosario de Lerma vivirá una de sus celebraciones más emblemáticas con el Desentierro del Carnaval 2026, una fiesta popular que tendrá lugar desde las 11 de la mañana en el Predio de Buen Retiro y que promete música, tradición y un fuerte impacto en la economía local.

La jornada marcará el inicio formal del carnaval, una expresión cultural profundamente arraigada en la identidad del pueblo. Desde temprano, el predio contará con la presencia de copleros y brujos, dando el marco tradicional a una celebración pensada para toda la familia.

La propuesta artística incluirá una cartelera de primer nivel, con las actuaciones de La Kuppe, Tunay, Cartucho y su Sonido, Ternura, Agrupación Santa Fe, Los Hermanos Aguilera, Wanabara, además de numerosos artistas locales, que serán protagonistas del escenario.

Entradas anticipadas

Las entradas anticipadas tendrán un valor de $10.000, mientras que en puerta costarán $15.000. Desde la organización adelantaron que en los próximos días se darán a conocer los puntos de venta oficiales. Dentro del predio habrá además venta de bebidas alcohólicas y puestos de emprendedores y comerciantes locales.

El intendente Sergio Ramos destacó la importancia de que el desentierro se realice en el propio municipio. "Queríamos hacerlo acá, en nuestro pueblo, porque tiene que ver con la cultura de nuestro lugar. Entendemos lo que significa el carnaval para nuestra gente y el movimiento económico que genera para los vecinos", señaló.

El Desentierro del Carnaval no solo será una gran fiesta popular, sino también una oportunidad para impulsar el trabajo genuino, fortalecer a los emprendedores locales y reafirmar una tradición que identifica a Rosario de Lerma como el lugar donde nace, vive y se entierra el carnaval.