Adopción: 32 chicos esperan por una familia

El último día hábil de 2025 dejó una escena cargada de emoción en un juzgado de Salta. En una audiencia breve, pero decisiva, un niño recibió la noticia que cambiará su vida: la Justicia le otorgó la guarda con fines de adopción y comenzará el 2026 junto a una nueva familia. Hubo lágrimas, abrazos y un cierre simbólico para un año que marcó un récord histórico en materia de adopciones.

Con esa resolución, Salta cerró 2025 con un total de 50 niños, niñas y adolescentes que lograron integrarse a familias adoptivas. Se trata del número más alto desde junio de 2014, cuando la provincia se incorporó al sistema del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA).

Desde el Poder Judicial destacaron que el dato refleja el trabajo articulado entre los juzgados, los equipos técnicos y la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, con el objetivo de acelerar los procesos y garantizar el derecho de los chicos a vivir en un entorno familiar.

Convocatorias activas

Pero detrás del balance positivo, la realidad muestra una deuda que sigue abierta. Al cierre del año, 32 niños, niñas y adolescentes continúan esperando una familia. Sus casos cuentan con convocatorias activas, tanto a nivel local como nacional, luego de que se agotaran todas las instancias de revinculación con su entorno familiar de origen.

Estas convocatorias permiten que personas o familias de cualquier punto del país puedan postularse, priorizando siempre el interés superior del niño. Además, hay otros chicos que se encuentran en etapas previas a la declaración de adoptabilidad, por lo que sus convocatorias aún no fueron publicadas. Desde la Secretaría Tutelar siempre piden a las familias no tener miedo a la hora de aportar, ya que se trata de darle una familia a un niño o adolescente.

Cómo iniciar el trámite

Desde el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta señalaron que continúan recibiendo consultas y acompañando a quienes deseen informarse o iniciar el trámite de adopción. El llamado, remarcan, es a ampliar la mirada y animarse a conocer las historias de quienes todavía esperan.

Las convocatorias vigentes pueden consultarse en el sitio oficial de la Justicia de Salta. Para más información, el registro atiende consultas telefónicas al 0387 4258026, de lunes a viernes de 9 a 13 durante enero, y también a través de los correos [email protected] y [email protected]

También se puede concurrir de manera presencial a la Secretaría Tutelar, en Ciudad Judicial.