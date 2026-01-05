En lo que va de enero, ya llovió un cuarto de la media

Las lluvias registradas en los primeros días de enero ya dejaron en Salta cerca de un cuarto del total previsto para todo el mes. Según datos oficiales, se acumularon casi 50 milímetros, sobre una media mensual de 197,1 lo que marca un comienzo de mes con precipitaciones significativas.

"Todavía no se alcanzó la media, pero estamos bien con la cantidad que está precipitando. En apenas tres días ya cayó casi un cuarto del total mensual", señaló el meteorólogo Edgardo Escobar.

Escobar explicó que las condiciones actuales responden a la presencia del fenómeno de La Niña. "Las precipitaciones tienden a ubicarse por arriba de lo normal. Está ligado a la Alta Boliviana, que al posicionarse sobre el Valle de Lerma genera estas lluvias", indicó.

Durante diciembre de 2025, también se superaron ampliamente los valores promedio: la media era de 138 milímetros, pero se alcanzaron alrededor de 200 milímetros, cerrando el año con registros elevados.

Si uno toma el desagregado, el 1 de enero llovió 4,5 mm; el 2 fueron 17,3 mm y el 3, cayeron 27,9. El total da 49,7 mm.

Pronóstico día por día

Hoy se espera una jornada más estable, con 25 grados de máxima y 17 de mínima, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias, concentradas en la madrugada o la noche.

El martes 6 de enero, Día de Reyes Magos, se perfila como una de las jornadas más agradables de la semana: se prevén 26 a 27 grados de temperatura máxima, mínima de 17 grados y muy baja probabilidad de precipitaciones, especialmente durante la tarde.

Lluvias para este martes

"La probabilidad de lluvias para el martes es baja, entre un 10 y un 40 por ciento, y no supera esos valores", precisó Escobar, al remarcar que serán días mayormente aprovechables para actividades al aire libre.

Sin embargo, el escenario cambia a partir del miércoles. Para ese día se espera una máxima de 28 grados, mínima de 18, cielo de parcial a mayormente nublado y probables lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche, con acumulados estimados entre 10 y 20 milímetros.

El jueves la actividad disminuiría levemente, con temperaturas cercanas a los 27 grados, mínima de 18, y lluvias más aisladas, con registros que podrían ubicarse entre 5 y 10 milímetros.