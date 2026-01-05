Grupo Ternura estará en el desentierro del carnaval

La villa veraniega de San Lorenzo lanzó un extenso y nutrido calendario de actividades para que los turistas disfruten en el verano. El domingo 11 de enero se realizará el desentierro del carnaval en el Club Deportivo de Las Costas, con la presencia de consagradas agrupaciones musicales. La jornada se abrirá a las 12 del mediodía y contará con: Ternura, Sarita Flores, Wanabara, Los Hermanos Aguilera, Los del Cerro, Agua y Sol, Tinku Suyay Munay, Quinoa Folclore, Sergio Nieva, Tati Mercado, Ezequiel Correa, Voces Nuevas, entre otros.

José Luis Salinas es considerado embajador de la música popular del norte argentino. Músico, compositor, cantor de la Pachamama, alma del pueblo jujeño. La localidad de Ledesma lo vio nacer y el país entero lo cobijó en sus brazos.

Hablar del Grupo Ternura, es introducirse en el corazón de la música tropical. El sueño musical comprendió a varios jóvenes jujeños, liderados por Salinas. Este afamado cantante, por distintas circunstancias de la vida, hoy es el único dueño del grupo y sus cuerdas vocales no dejan de convocar a miles de fanáticos en cada una de sus presentaciones. Este carismático artista se viene con grandes sorpresas. Hace unos años editó su nuevo material discográfico titulado Ternura Folk.

"Ahora también estoy abocado a la grabación de un disco donde incluiré los doce éxitos más importantes de mi carrera, que significará complacer a un alto número de mis seguidores. Ya hicimos la selección de los temas y en breve entraremos al estudio. No tengo dudas que es el método más fácil para que el disco llegue a todos los hogares salteños", resaltó el artista.