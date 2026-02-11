VIDEO. “Fue a cobrar 10 mil pesos y lo mataron”: fuerte reclamo en Ciudad Judicial por José "Dury" Arenas

La mañana frente a la Ciudad Judicial estuvo atravesada por el silencio respetuoso de quienes acompañaban y por el llanto contenido de una familia devastada. La primera en tomar la palabra fue Zoe Arenas, hermana de José “Dury” Arenas, el joven de 22 años que fue brutalmente atacado el 16 de noviembre de 2025 y murió el 2 de diciembre, tras 16 días de agonía.



“Yo soy Zoe, la hermana de José. Hoy pedimos justicia”, dijo con firmeza, aunque la voz se le quebraba por momentos.

Con carteles, pancartas y la foto de Dury en alto, familiares y amigos reclamaron la revocación de la prisión domiciliaria otorgada a Jonathan Cisneros, uno de los acusados por el homicidio. Su hermano, Daniel Cisneros, permanece detenido.

“Mi hermano tenía 22 años. Tenía muchas cosas por vivir. Era como un padre para mi hija. Y hoy no está más”, expresó Zoe ante El Tribuno.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la mañana del 16 de noviembre, en el barrio Villa 20 de Febrero, donde la familia vive desde hace años.Según relató Zoe, Dury había salido a cobrar una deuda. “Después de que su amigo lo deja, él sigue solo y ahí es donde lo agarran. Lo corretean, revientan una botella y con esa botella lo apuñalan”, contó.

La deuda, según precisaron, sería de aproximadamente 10.000 pesos y estaría vinculada a los propios acusados. “Él les cobraba de buena manera. Tenemos los mensajes donde mi hermano les reclamaba y ellos lo amenazaban. Eso ya está entregado en Fiscalía”, aseguró.

De acuerdo con la reconstrucción familiar, Jonathan Cisneros lo habría sujetado mientras Daniel Cisneros lo atacaba con la botella rota.

Dury fue internado a la 1.05 de la madrugada. Durante 16 días luchó por su vida y fue sometido a cuatro cirugías. A pesar de la gravedad de las heridas, estuvo consciente gran parte del tiempo.“Mi hermano no podía hablar, pero se comunicaba con señas”, recordó Zoe. “Le anotamos en una hoja los nombres de los posibles causantes. Cuando le mencionamos Jonathan y Daniel Cisneros, él asentía con la cabeza”.Belén Arenas, tía del joven, confirmó que el muchacho permaneció lúcido: “No tenía daño cerebral. Pudimos hablar con él, decirle que lo amábamos. Pensábamos que iba a volver”.Pero tras la última intervención, el cuadro se agravó. “Ya lo durmieron porque no estaba bien. Y no resistió”, dijo su tía, con lágrimas en los ojos.“Él se durmió con la esperanza de volver a casa. Y no pudo ser”, agregó.



“Estaba quebrado, no se pudo defender”

Luz Mila, otra de sus tías, aportó un dato estremecedor: al momento del ataque, Dury estaba recuperándose de una fractura producto de un accidente laboral en un taller mecánico del barrio.

“Trabajaba en un taller y se le había caído una moto. Estaba quebrado. Cuando lo sujetan y lo apuñalan, no se pudo defender”, explicó.

Y fue contundente: “Cuando rompés una botella y decidís apuñalar, sabés bien lo que estás haciendo. Sabés las consecuencias”.

La familia también reveló que Daniel Cisneros habría enviado un mensaje haciéndose cargo de lo sucedido y pidiendo que no lo denunciaran. “Nos pidió que no lo denunciemos, que él se iba a hacer cargo de todos los medicamentos”, relató Zoe.Además, señalaron que el abogado del acusado se habría comunicado con el representante legal de la familia para intentar un acuerdo económico.“La plata no me va a devolver a mi hermano. Nada justifica lo que hicieron”, afirmó con firmeza. “A mi hermano lo apagaron. Le quitaron la vida”.



La domiciliaria que desató la indignación

La causa se tramita en la Fiscalía de Graves Atentados, a cargo del fiscal Dr. López Sotos, y en el Juzgado de Garantía III del Dr. Pastrana.

Daniel Cisneros continúa detenido. Sin embargo, Jonathan Cisneros recibió el beneficio de prisión domiciliaria, decisión que provocó la indignación de la familia.

“Nos enteramos el lunes. No entendemos por qué tantos beneficios”, dijo Belén Arenas. Según explicaron, la medida se habría otorgado por tener un hijo a cargo.

“El nene tiene abuelos paternos y maternos que pueden cuidarlo. Mi sobrino no va a volver más a casa. ¿Por qué él sí puede estar con su familia?”, cuestionó Luz Mila.

Además, denunciaron que el arresto domiciliario sería sin pulsera electrónica. “No vamos a estar nosotros pendientes de sacarle una foto si lo vemos en la calle para que recién ahí se tomen medidas”, reclamaron.



Testigos con miedo y un pedido a los vecinos

La familia aseguró que varias personas aportaron información, pero muchas temen declarar por posibles represalias. “Callar también es un delito. Les pedimos que no tengan miedo, que pueden hacerlo de forma anónima”, expresaron.

Confirmaron que existen cámaras de seguridad y que las pruebas fueron incorporadas a la causa.



“Somos la voz de Dury”

Con la foto del joven en alto, la familia cerró el reclamo con un mensaje directo a la Justicia.

“Señor juez, señor fiscal, pedimos justicia. Sé que somos una familia más que viene a pedir justicia por un hijo, por un sobrino, por un hermano. Pero si seguimos tomando malas decisiones, esto va a continuar. Todos los días matan chicos”, expresó Luz Mila.

“Dury hoy es una foto, es un recuerdo, es la angustia que nos quedó. Pero vamos a estar siempre presentes. Somos su voz. Sin justicia no hay paz”, finalizó Zoe Arenas.

La investigación continúa en curso y la familia adelantó que seguirá movilizándose hasta que ambos acusados permanezcan detenidos y el crimen de José “Dury” Arenas llegue a juicio.