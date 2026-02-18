Jóvenes reinas llevan la cultura y el corazón de Salta a Brasil

Salta vuelve a decir presente en un escenario internacional. Esta vez, de la mano de jóvenes que combinan belleza, formación y un fuerte sentido de identidad cultural. En diálogo con El Tribuno, las representantes salteñas de Miss Falls Argentina compartieron su emoción y los sueños que las impulsan a cruzar fronteras para mostrar al mundo la riqueza del país.

El certamen, denominado Miss Falls Argentina, está enfocado en la promoción del turismo y la cultura de cada país. La instancia internacional se desarrollará en Foz de Iguazú, Brasil, donde las candidatas participarán de un foro turístico y serán evaluadas por autoridades locales en su capacidad de promover y “vender” su nación.

Jemima Martínez, ilusión teen con corazón salteño

Con 14 años y una sonrisa que refleja entusiasmo, Jemima Martínez fue coronada como Teen Falls Argentina. Es la primera vez que participa en un certamen de esta magnitud y asegura que la experiencia la llena de emoción.

“Estoy muy contenta. Es la primera vez que me presento en un certamen y me encanta todo lo que es moda y modelaje. Para mí es muy emocionante esta nueva experiencia”, expresó.

Jemima comenzó en el modelaje hace casi cuatro años. Desde pequeña se sintió atraída por el mundo de la moda, los desfiles y el diseño. “Siempre desde chiquita me interesó. Me presenté al casting y quedé”, contó.

El 4 de marzo deberá estar en Brasil para iniciar la concentración previa al certamen. Aunque reconoce que no sabe con exactitud cuál será el mayor desafío, se muestra segura: “Estoy preparada para cualquier cosa”.

Con orgullo, remarca lo que significa representar a su provincia: “Amo, amo, amo representar a Salta. Me hace muy feliz”.

Sobre por qué deberían elegirla, respondió con convicción: “Porque soy argentina y el voto no es solo para mí, sino para todos, porque estoy en representación del pueblo”.

El acompañamiento familiar, clave en el camino

Detrás de cada sueño hay una familia que sostiene. Cecilia Martínez, mamá de Jemima, relató con emoción cómo vive este proceso.

“Es una experiencia hermosa e inolvidable. Desde chiquita se notaba lo que le gustaba. Agarraba mis tacos y aprendía a caminar con ellos”, recordó entre sonrisas.

La acompañará personalmente a Brasil y destacó el esfuerzo que implica el viaje, tanto en lo emocional como en lo económico. “Es la primera vez que va a participar en algo tan importante y a nivel internacional. Vamos a estar apoyándola en todo momento”.

También explicó que el certamen cuenta con votación a través de redes sociales, donde el público puede apoyar a las candidatas con la bandera argentina.

Micaela Drska, cultura y oratoria como bandera

Otra de las representantes es Bárbara Micaela Drska, quien competirá en la categoría Miss. Para ella, el certamen va mucho más allá de la apariencia física.

“Se tiene el estigma de que para ser reina de belleza hay que ser hermosa físicamente, pero la realidad es contraria. Una Miss es una persona con belleza integral, inteligencia y buenos valores”, sostuvo.

Micaela maneja tres idiomas portugués, inglés y español y destacó que en el certamen se evalúan la oratoria, los idiomas y la presentación de un proyecto social.

En el foro turístico internacional, planea promocionar especialmente a Cafayate. “Es un lugar donde se respira folklore, cultura, alegría y carnaval. Quiero vender la calidez de nuestra gente, nuestra música y gastronomía”, explicó.

Rocío Heredia, perseverancia y disciplina

Rocío Naomi Heredia representará a la Argentina en la categoría Petit. Comenzó en el modelaje a los 16 años y el año pasado participó en Miss Grand, donde logró posicionarse en el Top 5.

“Ser perseverante, constante y disciplinada es la clave del éxito”, afirmó.

Para Rocío, el certamen es una oportunidad para mostrar que no se trata solo de belleza. “Es un certamen cultural. Nuestro país tiene muchísimo turismo que contemplar. Hay que salir de lo convencional y mostrar más lugares preciosos y llenos de cultura”.

Reconoce que la competencia será fuerte, pero valora la experiencia por encima de todo. “Va a ser inolvidable. Ya estamos en contacto con candidatas de otros países”.

Un certamen con propósito

Miss Falls Argentina convoca a mujeres empoderadas, inteligentes y con vocación de representar al país ante el mundo. Cuenta con categorías Teen, Miss, Petit y Lady, y busca promover la cultura, la inclusión y el turismo argentino.

Las salteñas que viajarán a Brasil no solo llevarán banda y corona. Llevarán la calidez de su gente, la fuerza del norte y la convicción de que la verdadera belleza se construye con valores, identidad y compromiso.

Desde la juventud y la pasión, Salta vuelve a brillar en un escenario internacional.