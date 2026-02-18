Edesa no tendrá atención comercial presencial este jueves por el paro nacional

La distribuidora eléctrica EDESA informó que este jueves 19 de febrero no habrá atención comercial presencial en sus oficinas de toda la provincia, en el marco de la adhesión del Sindicato de Luz y Fuerza al paro nacional impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Según detalló la empresa a través de un comunicado, la medida afectará únicamente la atención administrativa y comercial en sucursales, por lo que los usuarios que necesiten realizar trámites presenciales deberán reprogramarlos para jornadas posteriores.

No obstante, la compañía aclaró que los reclamos técnicos serán recibidos por los canales habituales y que el servicio contará con personal operativo destinado a garantizar la atención de emergencias y eventualidades vinculadas al suministro eléctrico.

Por WhatsApp y Oficina Virtual

En ese sentido, EDESA recordó que los usuarios podrán gestionar consultas, trámites y solicitudes mediante sus vías digitales, entre ellas el servicio de WhatsApp, la Oficina Virtual y la aplicación móvil “Mi EDESA”, disponible para teléfonos celulares.

Asimismo, continuará habilitado el Centro de Atención Telefónica, con una línea gratuita disponible las 24 horas para consultas técnicas y en el horario de 7 a 15 para gestiones comerciales.

Por último, la empresa indicó que los puntos de pago habilitados pueden consultarse a través de su sitio web oficial (oficinavirtual.edesa.com.ar), donde se actualiza la información sobre lugares disponibles para abonar facturas y realizar operaciones durante la jornada de paro.

Desde la compañía recomendaron a los usuarios anticipar trámites y utilizar preferentemente los canales remotos para evitar inconvenientes mientras se extienda la medida de fuerza.