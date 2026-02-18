De la mano de Mariana Baraj la música no tiene fronteras.

Su música es en parte exquisita, en parte rudimentaria casi primitiva. El son grave de su bombo alterna con el sonido fresco de sus tobilleras hechas de semillas de algún árbol autóctono del norte, esta región que la acogió hace más de 20 años y del que abrevó el sonido auténtico que dejaron tras de sí tantos pueblos originarios y que ella hacer sonar de manera armónica y acompasada rescatando en cada compás algo de ancestralidad. Mariana Baraj porta con orgullo pero a la vez con humildad ese apellido emparentado con el jazz y el rock, con el tango y el folclore de su padre Bernardo Baraj y es que ni entonces ni ahora la música admite encasillamientos porque si hay algo que es sinónimo de libertad es el arte.

Salta, los valles, la Serenata a Cafayate tuvo la dicha de que por muchos años residiera en este lugar al que llegó por su esposo y productor Mauro, pero hoy ambos viven en un pueblo pequeño en el sur de Brasil haciendo lo que más aman, lo que fue y será por siempre una parte importante de la vida de esta eximia intérprete, compositora y percusionista mitad porteña, mitad salteña: la música.



Entre lo popular y lo selecto



Mariana Baraj, obtuvo en su vida como profesional de la música enormes logros. Ganadora del Premio Gardel a la música 2017, “Mejor álbum Infantil”, del Premio Gardel a la música 2016, "Mejor álbum artista femenina de folklore", del Premio Gardel a la música 2011, "Mejor álbum artista femenina de folklore". A ellos se suman

Ganadora del Premio Clarín en 2005, "Revelación de Folklore" y Nominada a los Premios Latin Grammys 2017 por mencionar algunos de ellos. Su carrera solista la ha llevado a participar de los más destacados festivales alrededor del mundo en Alemania, Francia, España, Japón, Corea, Estados Unidos, Palestina, Israel, Colombia, Chile, Uruguay, México, Paraguay, Senegal, la República Argentina y por supuesto Brasil que la acogió hace algo más de un año y medio.

Conceptos nuevos en la música popular latinoamericana que maneja con maestría entre otros méritos le han dado la posibilidad de emigrar a un lugar donde hoy se encuentra embarcada en diversos proyectos con destacados compositores como Alegra Correa y François Muleka en Gondwana, en dúo con el pianista Gustavo Garoto en propuestas musicales innovadoras como todo lo que propone Mariana Baraj.

Pero uno de sus grandes orgullos del que habla con marcado entusiasmo tiene trayectoria en la provincia de Jujuy más precisamente en la Quebrada de Humahuaca.

"El Mercado Regional de música "El NOA tiene que andar" nos tendrá de vuelta en el norte, en la Quebrada seguramente a partir de setiembre próximo y su razón de ser es impulsar y dar a conocer la riqueza y la diversidad que hoy presenta la escena musical de todo el Noroeste Argentino" explica.

"Para ello, el mercadoconvoca a prestigiosos gestores, programadores y productores nacionales y a referentes internacionales de la industria de la música. Es un puente de intercambios, un facilitador de experiencias y de oportunidades para proyectar las músicas de la región a nivel nacional y hacia el circuito internacional.

Durante tres días intensos, la música se da cita en el Mercado a través de showcases, rondas de vinculaciones, talleres, charlas y mesas de debates actuales, entre un sinfín de actividades. El año pasado, este puente con el mundo par tantos músicos, jóvenes del NOA de enorme talento convoca a referentes protagonistas de la escena mundial de la música con su mirada puesta sobre el Mercado; atentos a todo lo que tengamos para mostrar desde nuestra Región".

La música no se encasilla y el arte es generoso porque conoce acabadamente que se retroalimenta de gente nueva sin afectar a los grandes talentos, conocidos, con trayectoria y luz propia como Mariana Baraj que promete, un poco más adelante, dar más precisiones sobre la fecha y lugar de este gran acontecimiento mundial del que también formará parte como lo hace desde hace 6 años.