Israel lanzó una nueva ola de ataques en Irán contra instalaciones del régimen y la Guardia Revolucionaria

Israel lanzó una nueva ola de bombardeos contra Irán y atacó decenas de instalaciones vinculadas al régimen y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en una ofensiva que forma parte de la escalada militar que atraviesa Medio Oriente desde fines de febrero. Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los ataques fueron ejecutados por la fuerza aérea israelí en distintos puntos del país persa.

De acuerdo con lo difundido por las autoridades israelíes, los bombardeos estuvieron dirigidos contra infraestructuras militares y centros utilizados por la Guardia Revolucionaria para planificar y ejecutar ataques, incluidos complejos vinculados al uso de drones y misiles. Entre los blancos alcanzados se encuentra el cuartel general desde donde se coordinaban operaciones con vehículos aéreos no tripulados contra territorio israelí.

Objetivos militares y centros estratégicos

Las FDI indicaron que la ofensiva tuvo como objetivo debilitar las capacidades militares del régimen iraní y reducir su infraestructura operativa. Entre los sitios alcanzados figuran bases militares, instalaciones de seguridad y complejos logísticos vinculados a unidades especiales de la Guardia Revolucionaria en distintas ciudades iraníes, según supo la Agencia Noticias Agentinas.

En jornadas previas, Israel también había bombardeado centros estratégicos en Teherán, Isfahán y otras zonas del país, incluyendo instalaciones relacionadas con el programa de drones y depósitos de municiones. Estas operaciones forman parte de una campaña militar más amplia destinada a golpear la estructura militar de Irán.