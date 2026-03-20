Una nueva oportunidad para vivir: la historia de “Pocha”, un ejemplo de fe, lucha y vocación médica

En tiempos donde muchas veces el sistema de salud parece cerrarse en trámites, demoras y diagnósticos errados, la historia de Eufemia Núñez, conocida cariñosamente como “Pocha”, se convierte en un faro de esperanza. A sus 78 años, esta vecina de Rosario de Lerma logró atravesar uno de los desafíos más complejos de su vida: una delicada intervención cardíaca que no solo le devolvió la salud, sino también la posibilidad de seguir celebrando la vida.

Todo comenzó hace más de una década, cuando un diagnóstico equivocado marcó el inicio de un largo camino de complicaciones. Con el paso del tiempo, su cuadro se agravó y derivó en la necesidad de un reemplazo valvular. Sin embargo, la solución no fue definitiva. En plena pandemia, nuevas dificultades surgieron en torno a la válvula colocada, lo que volvió a poner en riesgo su vida.

Pero a ese cuadro clínico complejo se sumaba otra dificultad que suele ser silenciosa, pero determinante: “Pochita” es afiliada al PAMI, una cobertura que, si bien es fundamental para millones de adultos mayores, muchas veces implica procesos burocráticos que retrasan diagnósticos, interconsultas y tratamientos de alta complejidad. Cada paso requería autorizaciones, derivaciones y tiempos que no siempre acompañaban la urgencia de su estado de salud.

El año pasado, los síntomas se intensificaron: falta de aire, descompensaciones y un deterioro progresivo que encendía todas las alarmas. Las consultas médicas se sucedían sin respuestas claras, mientras la válvula comenzaba a fallar nuevamente. Fue entonces cuando, en medio de la incertidumbre, apareció una figura clave: el doctor Edmundo Ariel Falú.

Válvula en válvula (ViV) es un procedimiento mínimamente invasivo, transcatéter, en el que se coloca una nueva válvula biológica dentro de una válvula cardíaca bioprotésica quirúrgica defectuosa.

El médico no solo evaluó el caso, sino que gestionó una interconsulta que permitió destrabar el camino dentro del sistema. Así, pudo ser derivada a Córdoba, donde se repitieron todos los estudios y se avanzó hacia un diagnóstico preciso. La complejidad del cuadro, agravado por una hipertensión pulmonar, exigía una alternativa innovadora.

Fue así como, a través de gestiones, se logró el contacto con el doctor Pablo Lamela, especialista en procedimientos de alta complejidad. La intervención propuesta era una técnica de avanzada: un reemplazo valvular mediante cateterismo, conocido como “Valve-in-Valve”, sin necesidad de cirugía a corazón abierto.

El procedimiento se realizó en la prestigiosa Fundación Favaloro, en Buenos Aires, uno de los pocos centros del país donde este tipo de práctica es posible. El 13 de marzo marcó un antes y un después: la operación fue un éxito.

Lo que parecía imposible terminó convirtiéndose en un verdadero ejemplo de lo que puede lograrse cuando la medicina, la gestión y la voluntad se alinean. En apenas un día y medio de internación, “Pocha” recibió el alta. El martes siguiente ya estaba de regreso en su hogar, en su barrio de siempre, rodeada del cariño de los suyos.

Detrás de esta historia hay también una lucha silenciosa pero incansable: la de sus hijas, Cristina y Liliana Ruiz, quienes no bajaron los brazos en ningún momento. Fueron ellas quienes enfrentaron trámites, viajes, negativas y demoras, muchas veces propias del sistema, siempre con un mismo objetivo: darle a su madre una nueva oportunidad.

“Nuestro agradecimiento hacia el doctor Falú es profundo y sentido. No solo por su capacidad médica, sino por su humanidad, por acompañar en cada paso y por abrir caminos donde antes había barreras. También hacia el equipo de la Fundación Favaloro, que llevó adelante la intervención con excelencia”, contó Cristina.

Hoy viernes, coincidentemente “Pocha” cumple, un año de vida, Pocha celebra más que un cumpleaños. Celebra la vida misma. Su historia no es solo un testimonio personal, sino un mensaje para muchos, incluso cuando el sistema parece lento o inaccesible, insistir, gestionar y encontrar a los profesionales adecuados puede marcar la diferencia.