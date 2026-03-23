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Deportes

Gimnasia y Tiro cayó con Nueva Chicago 3 a 1, ya no es único líder y ahora piensa en Central Norte

Lucas Ambrogio, de penal, Sebastián Cocimano y Alan Ruiz anotaron para Chicago, y el Pollo Rojas hizo el descuento. El albo ahora comparte la cima de la zona B con el torito y con Atlético Rafaela. En la próxima fecha recibirá a Central Norte.
Lunes, 23 de marzo de 2026 18:02
Foto: Prensa de Gimnasia y Tiro

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Gimnasia y Tiro perdió no solo en la cancha con Nueva Chicago, por 3 a 1, sino también su condición de único líder de la zona B de la Primera Nacional. Con esta derrota, el albo sigue en la cima, pero comparte la posición con el torito, su verdugo de este lunes, y Atlético Rafaela, todos con 10 puntos. Y en la próxima fecha, el equipo dirigido por Teté Quiroz buscará la recuperación nada menos que contra Central Norte, en lo que será el primer clásico en esta divisional.

Gimnasia la llevaba bien en Mataderos hasta que el torito se puso en ventaja con un tanto de penal, convertido por Lucas Ambrogio a los 35 minutos del primer tiempo, y amplió la diferencia a los 42, con un gol de Sebastián Cocimano.

El Albo mostró reacción y logró el descuento antes del entretiempo por intermedio del “Pollo” Fabricio Rojas.

En el complemento, Gimnasia salió decidido en busca del empate y estuvo cerca de conseguirlo con un remate de Contín que se estrelló en el palo. De todos modos, Chicago también generó peligro en las réplicas, como en un centro rasante desde la derecha de Evelio Cardozo que cruzó toda el área sin que nadie pudiera empujarla.

Cuando el albo parecía estar cerca del empate -a Contín le bloquearon un remate con lo justo en el área chica-, llegó el tercer tanto de Chicago, a kis 29, con una tremenda ejecución de tiro libre, de Alan Ruiz, que se clavó al lado del palo izquierdo de Papaleo. Un golazo.

Este tercer tanto prácticamente anuló las posibilidades de empate por parte del equipo salteño.

Aun así, el albo siguió yendo al frente con mucho amor propio: primero con un remate de Birge desde la medialuna que se fue apenas desviado, y luego con otro intento del volante central tras recuperar la pelota en campo rival, que fue bien contenido por el arquero.

 

 

 

 

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