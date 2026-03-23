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Deportes

La Selección argentina comienza los entrenamientos con la mirada puesta en Mauritania

La Albiceleste iniciará este martes con las prácticas previas al primer duelo amistoso que se llevará a cabo el viernes desde las 20:15 en La Bombonera.
Lunes, 23 de marzo de 2026 22:38
Chiqui Tapia recibe a Mastantuono en el predio de la AFA.

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La Selección argentina comenzará este martes con los entrenamientos previos al partido amistoso ante Mauritania, pactado para el próximo viernes a partir de las 20:15 en La Bombonera.

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El combinado nacional, comandado por Lionel Scaloni, pondrá primera para empezar a preparar el siguiente duelo que servirá a modo preparación para el Mundial 2026 y que despedirá al plantel del país.

Luego de las 17:00 varios jugadores argentinos como Julián ÁlvarezNahuel MolinaNicolás González y Giuliano Simeone fueron arribando al aeropuerto de Ezeiza. Más adelante, se sumó Nicolás Tagliafico procedente desde Francia.

Por su parte, se espera que el astro argentino desembarque en Argentina este lunes por la noche y pueda decir presente en el entrenamiento vespertino del conjunto albiceleste, con horario a confirmar.

En tanto, ciertos integrantes de la lista de convocados como Exequiel PalaciosNicolás OtamendiEnzo Fernández y Alexis Mac Allister, entre otros, llegaron al suelo argentino en las horas previas.

Tras las bajas de Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi por lesión, Scaloni decidió incluir dentro de la convocatoria a Lucas Martínez Quarta, quien viene de conseguir un triunfo con River por 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto, jugando como titular y capitán.

Por último, la cancelación de la Finalissima ante España, prevista para fines de este mes, dio lugar a que la Selección argentina establezca una serie de amistosos ante Mauritania y Zambia con fecha para el 27 y 31 de marzo, respectivamente.

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