El Senado aprobó el pliego de Zunino como defensora

La Cámara de Senadores de Salta aprobó por unanimidad el pliego de Ada Guillermina Zunino para ocupar el cargo de Defensora General de la Provincia. El acuerdo fue otorgado tras el dictamen favorable de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones y las entrevistas correspondientes a los postulantes enviados por el Poder Ejecutivo.

En la misma sesión también se aprobó el pliego del doctor Miguel Martín Ávila como fiscal penal del Distrito Judicial del Centro.

Zunino, quien era jueza de Garantías, asumirá ahora la conducción del organismo que coordina el trabajo de los defensores oficiales en la provincia y garantiza el acceso a la defensa de personas que no cuentan con recursos para afrontar representación legal.

Tras conocerse la aprobación de su designación, Zunino adelantó que una de sus primeras acciones será interiorizarse sobre el funcionamiento actual de la Defensoría y continuar el trabajo realizado por la gestión anterior.

"La idea es primero interiorizarme sobre la actual situación de la Defensoría. Hemos tenido un defensor que se ha dedicado mucho y ha hecho las cosas bien, pero obviamente quedan muchas cosas por hacer todavía", señaló en el Senado. La futura defensora general también planteó como prioridad recorrer el interior de la provincia y ampliar la presencia del organismo.

"Hasta el último pueblo de Salta"

"Quiero viajar al interior y al interior profundo, quiero llegar hasta el último pueblo de Salta, acercar la justicia a esa gente y ponerme a disposición de la gente siempre", expresó.

Entre los ejes de trabajo que mencionó, Zunino destacó la necesidad de fortalecer la primera instancia y promover métodos alternativos de resolución de conflictos, con el objetivo de evitar procesos judiciales largos.

"Tratar que la gente pueda resolver todas sus cuestiones a través de métodos alternativos, evitando la judicialización y también la burocratización del trámite", explicó.

Según indicó, la mediación y los mecanismos de resolución consensuada pueden aportar soluciones más rápidas y menos conflictivas.

"No es lo mismo resolver una cuestión de manera contenciosa, judicializada, que sentando a las partes en una mesa y entendiendo que hay otra vía de solución", sostuvo.

"Estar cerca de la gente"

Consultada sobre sus expectativas al frente de la Defensoría General, Zunino aseguró que su principal objetivo será cumplir la función con cercanía hacia quienes necesitan asistencia jurídica.

"Mis expectativas son tratar de cumplir la tarea de la mejor manera posible y estar cerca de la gente que más me necesite. Es lo único que me interesa en este momento", concluyó.