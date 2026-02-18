Menos nacimientos, más decisiones

Una caída histórica de los nacimientos en la Argentina fue confirmada recientemente por datos del Indec. Lejos de ser un fenómeno exclusivamente demográfico o económico, esta tendencia puede leerse como el resultado de transformaciones profundas en la forma en que amplios sectores de la sociedad -especialmente los jóvenes- conciben el proyecto de vida, el futuro y la responsabilidad de traer hijos al mundo.

La natalidad en la Argentina desciende de manera sostenida desde hace más de una década. En 2014 se registraron más de 770.000 nacimientos; en 2023, la cifra cayó a poco más de 410.000. En menos de diez años, los nacimientos se redujeron casi a la mitad. La tasa de fecundidad -el promedio de hijos por mujer - ronda hoy los 1,2, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional.

Tal como señaló La Nación, estos indicadores acercan a la Argentina a patrones demográficos propios de sociedades con transiciones avanzadas, aun cuando el país no haya atravesado procesos prolongados de estabilidad económica ni cuente con sistemas de bienestar comparables. Si los países ricos tienen menos hijos, ¿qué está pasando aquí?

Crisis demográfica

La caída de la natalidad no se explica por una única causa: una parte del fenómeno está asociada a la disminución de los embarazos adolescentes, vinculada a políticas de salud sexual y reproductiva con mayor acceso a métodos anticonceptivos. Lo que constituye un indicador positivo en términos sanitarios, educativos y de reducción de riesgos no agota el fenómeno, ya que los nacimientos también disminuyen entre mujeres adultas, incluso en edades tradicionalmente centrales para la maternidad. Esto indica que la baja natalidad no responde solo a estrategias de prevención ni a intervenciones focalizadas, sino que expresa una transformación más amplia en las trayectorias vitales y en el modo de concebir la adultez.

Que la Argentina alcance niveles de fecundidad similares a los de países con alto bienestar social, sin haber atravesado procesos prolongados de previsibilidad material, obliga a pensar qué dimensiones culturales, subjetivas y simbólicas están operando más allá de las condiciones económicas.

El deseo como variable

En una franja creciente de jóvenes de sectores medios y medios – altos, la maternidad y la paternidad dejaron de ocupar un lugar automático en el proyecto de vida. No se trata necesariamente de una postergación forzada por la falta de recursos, sino de una evaluación consciente entre distintas posibilidades: proyectos personales, movilidad geográfica, experiencias, vínculos elegidos, desarrollo profesional o creativo aparecen como organizadores centrales del futuro. En ese marco, tener uno o dos hijos —o no tenerlos— se inscribe como una decisión entre otras, no como un mandato asociado a la adultez.

Este fenómeno, identificado en la literatura internacional como Childfree, no constituye un movimiento homogéneo ni mayoritario, pero permite nombrar una orientación presente en ciertos sectores urbanos: la reproducción deja de ser el eje excluyente de la identidad adulta. Esta elección no invalida otras formas de vida ni niega la maternidad o la paternidad, pero sí las desnaturaliza.

Horizontes en la era global

El contexto contemporáneo contribuye a comprender este desplazamiento: la globalización y la digitalización transformaron la manera en que se imaginan los proyectos de vida. Las redes sociales, la circulación constante de modelos culturales y la exposición a estilos de vida diversos amplían el repertorio de lo posible.

La movilidad - real o simbólica -, la multiplicación de identidades y la valoración de experiencias no tradicionales reconfiguran prioridades. Estas variables no determinan las decisiones reproductivas ni actúan de manera mecánica, pero sí crean un clima cultural en el que la pregunta por tener hijos deja de estar regida por la inercia y pasa a formar parte de una deliberación explícita.

En ese sentido, el mundo contemporáneo no produce directamente menos nacimientos; produce más opciones visibles. Y con ellas, más decisiones.

Un cambio que incomoda

El descenso de la natalidad en la Argentina no equivale al fin de la familia ni constituye, por sí mismo, una patología social. Tampoco puede leerse únicamente como un progreso. Es un cambio que plantea tensiones reales: envejecimiento poblacional, sostenibilidad de los sistemas de cuidado y reorganización de la vida social, pero también pone en cuestión una idea profundamente arraigada: que la reproducción no es el destino.

La incomodidad que genera este fenómeno dice tanto como los datos. Porque lo que está en juego no es solo cuántos hijos nacen, sino qué tipo de vida se considera valiosa, qué grado de responsabilidad se exige para traer a otros a este mundo y qué condiciones, una sociedad está dispuesta a ofrecer para sostener esa decisión.

Tal vez la pregunta de fondo no sea por qué nacen menos niños, sino qué nos revela esa baja sobre el modo en que hoy se piensa el futuro. Cuando una generación duda antes de reproducirse, no necesariamente está renunciando a la vida: puede estar señalando, con crudeza, los límites del mundo que heredó.