Robaron un gimnasio en Grand Bourg y la Policía recuperó todo en tiempo récord

En menos de 24 horas, personal de la Dirección General de Investigaciones logró resolver un robo que había afectado a un gimnasio del barrio Grand Bourg. Los agentes de la Brigada de Investigaciones 1B recuperaron la totalidad de los elementos sustraídos y los restituyeron a su propietaria.

La intervención comenzó tras la denuncia de la damnificada, quien aportó datos clave para la pesquisa. A partir de esas pistas, los investigadores realizaron tareas de rastrillaje y vigilancia, que derivaron en la ubicación de los bienes robados.

Entre los objetos recuperados figuran un televisor, dos parlantes, varios pendrives, una pava eléctrica, cuatro bandas elásticas y un cepillo secador, además de otros elementos menores.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal 1, que continúa con las diligencias para identificar a los responsables del hecho.