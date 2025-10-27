Buscan a Jusila, una niña wichi de 15 años

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

En la ciudad de Mosconi y desde la Comunidad Wichí de la zona informaron con profunda preocupación que desde el día jueves 23 se encuentra desaparecida la adolescente Jusila Torres, hija del vecino originario Dante Torres.

Hasta el momento no se tienen noticias sobre su paradero.

La descripción física de la niña wichi: Jusila tiene 15 años, lleva un piercing en la ceja y una marca de nacimiento (mancha negra) en el brazo derecho.

La familia ya realizó la denuncia correspondiente en la comisaría local, y la policía se encuentra trabajando e investigando el caso. En los próximos días podrían recorrer distintos sectores de la comunidad para obtener información, por lo que pedimos a todos mantener la calma y colaborar.

Si alguien cuenta con alguna información o la vio en algún lugar, por favor comunicarse de inmediato a los siguientes números de contacto:

Dante Torres (padre): 3873509315

Leonardo Mansilla: 3873656010

Claudio Lorenzo: 3873357598

Se solicita a los medios de comunicación, instituciones y vecinos difundir este mensaje.