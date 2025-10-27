¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Menores roban una motocicleta

Los delincuentes fueron atrapados por la policía de Pichanal.
Lunes, 27 de octubre de 2025 03:06
Los menores detenidos en Pichanal.
Un violento robo de motocicleta se registró el viernes en el departamento Orán, cuando un joven denunció el robo de su vehículo frente al local "La Respuesta", ubicado sobre calle Rivadavia, Pichanal.

En la denuncia, la víctima expresó que había dejado su moto estacionada en la vereda con la llave colocada, cuando observó a un sujeto de contextura delgada, vestido con un buzo color crema y pantalón negro, intentando sustraer el rodado. Al querer evitar el robo, el delincuente lo amenazó con un cuchillo y le provocó un corte superficial en el dedo anular derecho, para luego darse a la fuga junto a otro cómplice que lo esperaba en una motocicleta de 150 cc.

Gracias al rápido accionar del personal policial, el vehículo fue recuperado poco después y los sospechosos -ambos menores de edad- fueron detenidos. El hecho quedó a disposición del Juzgado de Menores 2, que dispuso: Notificar a los involucrados por el delito de robo calificado por el uso de arma.

La justicia ordenó el traslado de los menores al Centro de Menores en Conflicto con la ley penal y fijó audiencia de control de legalidad para el 27 de octubre en horas de la mañana, informaron fuentes del norte provincial.

 

