Ardió un camión internacional

Un camión de transporte internacional que ingresó desde la República Plurinacional de Bolivia se quemó casi en su totalidad cuando se hallaba a solo metros de la estación de servicio de la localidad de Embarcación.

El fuego comenzó en la cabina del camión por problemas eléctricos y tras comenzar a humear, el camionero se bajó raudamente del vehículo, que estacionó en la banquina y solicitó ayuda urgente.

Cuando los bomberos acudieron al lugar el camión era ya una bola de fuego. De todas maneras el trabajo de los Bomberos fue impecable, teniendo en cuenta la escasez de logística que tienen para estos tipos de incendios.

El chofer era la única persona que se transportaba en el camión de carga y resultó ileso, tras bajarse cuando el fuego ya había tomado la parte baja de la cabina.

El siniestro ocurrió sobre la ruta nacional 34, al norte de la ciudad de Embarcación, se incendió el camión térmico perteneciente a la empresa Logística F y F de la vecina Bolivia.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía de la Provincia, Servicios Públicos y Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Embarcación, que laboraron a destajo hasta que las llamas fueron sofocadas.

Se informó oficialmente que solo se registraron daños materiales.

El chofer del camión logró salir a tiempo, evitando lesiones por quemaduras. Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado en la fusilera de la cabina del camión. También se corroboró que el vehículo transportaba bananas desde Bolivia con destino al puerto de la ciudad de Buenos Aires.