VIDEO Orán: Un agente de Tránsito golpeó a un motociclista en pleno control vehicular y generó indignación vecinal

La noche del viernes en Orán volvió a estar marcada por la tensión entre agentes de Tránsito y vecinos. Esta vez, la situación se descontroló durante un operativo en la Avenida Diego Calvisi, cuando un inspector municipal terminó agrediendo con un golpe de puño a un motociclista que se resistía a que su rodado fuera secuestrado.

Según testigos, el conductor de la motocicleta fue detenido por el personal de Tránsito que realizaba controles de rutina en la zona. Sin embargo, ante la negativa del hombre de entregar su vehículo, uno de los agentes perdió el control y le propinó una trompada en el rostro, hecho que quedó grabado por varios vecinos que presenciaron la escena.

Las imágenes, enviadas a nuestra redacción, muestran el momento exacto de la agresión y la posterior intervención de otros agentes que intentaron calmar la situación. Los presentes denunciaron que el procedimiento fue violento y desmedido, y que los inspectores actuaron sin ningún tipo de protocolo ni capacitación para resolver conflictos en la vía pública.

“Vergüenza total por parte de la gente que puso el Municipio para hacer controles, no tienen educación ni preparación para salir a la calle. Son una patota más”, expresó indignado un vecino en redes sociales, donde los videos comenzaron a viralizarse.

Este nuevo incidente reaviva la polémica en torno al accionar del personal de Tránsito de Orán, que ya había sido cuestionado en anteriores operativos por excesos y malos tratos hacia los ciudadanos.

Hasta el momento, las autoridades municipales no emitieron un comunicado oficial sobre el hecho, pero se espera que en las próximas horas intervenga el área de Control y Seguridad Vial para determinar responsabilidades y evaluar posibles sanciones al agente involucrado.