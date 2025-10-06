¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
6 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Aumento de las prepagas
Municipalidad de Cerrillos
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Salta
Flavia Royón
caso de Sofía Benítez
Gobierno nacional
Aumento de las prepagas
Municipalidad de Cerrillos
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Salta
Flavia Royón
caso de Sofía Benítez
Gobierno nacional

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Detenido y acusado de asesinar a su hijastro

El pequeño de 4 años llegó al hospital con signos de haber sufrido golpes y asfixia. Ocurrió en Buenos Aires.
Lunes, 06 de octubre de 2025 02:29
El hombre detenido en la comisaría de Moreno.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un hombre de 30 años fue detenido en Moreno acusado de ser el autor del homicidio agravado de su hijastro de cuatro años, quien murió luego de haber sufrido golpes y asfixia.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el caso salió a la luz cuando médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega informaron a la policía el ingreso de Sebastián Emanuel Yafrate, de cuatro años, sin signos vitales. Los profesionales constataron lesiones compatibles con maltrato físico, lo que activó el protocolo judicial correspondiente.

Efectivos de la Comisaría Cuartel V entrevistaron a la madre del niño, Florencia Yafrate, de 25 años, quien manifestó que su hijo le había contado en varias oportunidades que era golpeado por su padrastro, identificado como Cristian Deivy Torrico Mendoza, de nacionalidad boliviana.

Durante las diligencias, Torrico Mendoza admitió haber causado la muerte del menor, según informaron fuentes judiciales.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD