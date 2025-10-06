Detenido y acusado de asesinar a su hijastro

Un hombre de 30 años fue detenido en Moreno acusado de ser el autor del homicidio agravado de su hijastro de cuatro años, quien murió luego de haber sufrido golpes y asfixia.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el caso salió a la luz cuando médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega informaron a la policía el ingreso de Sebastián Emanuel Yafrate, de cuatro años, sin signos vitales. Los profesionales constataron lesiones compatibles con maltrato físico, lo que activó el protocolo judicial correspondiente.

Efectivos de la Comisaría Cuartel V entrevistaron a la madre del niño, Florencia Yafrate, de 25 años, quien manifestó que su hijo le había contado en varias oportunidades que era golpeado por su padrastro, identificado como Cristian Deivy Torrico Mendoza, de nacionalidad boliviana.

Durante las diligencias, Torrico Mendoza admitió haber causado la muerte del menor, según informaron fuentes judiciales.