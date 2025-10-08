Robo millonario en Joaquín V. González: dos detenidos y el botín escondido entre la maleza

El pasado sábado, la tranquilidad de Joaquín V. González se vio interrumpida por un robo millonario que tuvo como blanco a una distribuidora de bebidas. Un grupo de al menos cuatro hombres encapuchados y armados irrumpió en el lugar y se apoderó de una importante suma de dinero en efectivo, estimada en más de 7 millones de pesos.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el hecho ocurrió sin ejercer violencia física, aunque los delincuentes amenazaron al personal con armas de fuego y escaparon a toda velocidad en motocicletas, llevándose la recaudación del día dentro de una mochila.

Detención en el monte

Horas después del atraco, una intensa operación policial coordinada por la Brigada de Investigaciones 5, junto a efectivos de Seguridad Urbana, Infantería y el Centro de Videovigilancia, permitió dar con dos sospechosos que intentaban ocultarse entre la maleza en las afueras de la ciudad.

Durante el rastrillaje, los uniformados hallaron prendas de vestir y elementos que habrían sido utilizados durante el asalto, además de una mochila escondida que contenía el dinero robado y un arma de fuego con 12 proyectiles.

Avance judicial

El fiscal penal 2 de Joaquín V. González, César Saravia, imputó de forma provisional a los detenidos -dos hombres de 21 y 29 años- como coautores del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego. Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías que ambos permanezcan detenidos mientras avanza la investigación.

Saravia informó que se encuentran en marcha numerosas medidas judiciales destinadas a esclarecer completamente el hecho y a identificar a todos los integrantes de la banda que participaron en el golpe, considerado uno de los robos más importantes del año en el este salteño.

