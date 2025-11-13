Trasladaba cocaína en una ambulancia fúnebre

Un joven que conducía un vehículo fúnebre de traslado de restos fue detenido en la localidad santiagueña de Fernández cuando los policía que realizaban el control vehícular notaron algo raro en el traslado fúnebre, empezando por la documentación que avalaba el traslado del fallecido.

El operativo narcofúnebre lo realizaron efectivos de la Policía Federal Argentina, quienes detuvieron ayer miércoles a un chofer de una ambulancia de servicios fúnebres que transportaba una "carga extra" de cocaína, además del finado.

El procedimiento se concretó a la vera de la ruta nacional 34, en jurisdicción de Fernández, departamento Robles.

El sospechoso fue identificado como "Churito" Suárez, oriundo de Añatuya, departamento General Taboada. Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo durante un control de rutina, cuando los uniformados advirtieron inconsistencias en el vehículo y descubrieron la droga oculta.

El operativo, considerado un importante golpe al narcotráfico, fue coordinado por la Policía Federal con intervención del Juzgado Federal a cargo de Guillermo Molinari, quien dispuso el secuestro del estupefaciente y la detención del conductor.

Suárez quedó a disposición de la Justicia y será indagado hoy jueves a partir de las 8 de la mañana, mientras continúan las diligencias para establecer el origen y el destino de la sustancia incautada.