Doble homicidio en Coronel Moldes: uno de los imputados culpó al otro por las muertes

El juicio por el doble homicidio de Roberto y Néstor Suárez, ocurrido el 16 de febrero de 2024 en Coronel Moldes, tuvo este viernes una jornada clave con la declaración de uno de los imputados. Ante el juez Eduardo Raúl Sángari, Michel Jesús Suárez -hijo de una de las víctimas y sobrino de la otra- admitió haber ido a robar junto a su amigo José María Enrique Chávez Herrera, pero aseguró que no participó de las muertes y responsabilizó al coacusado por ambos asesinatos.

La audiencia avanzó con el testimonio de la última perito psicóloga citada por la defensa, antes de que Suárez decidiera declarar. Sin aceptar preguntas, el acusado describió sus problemas económicos derivados de deudas de juego en mesas clandestinas de póker y dijo que esa situación lo llevó a planificar el robo junto a Chávez Herrera. Explicó que ambos ingresaron a la vivienda de sus familiares en busca de dinero guardado en una caja fuerte.

Sin embargo, afirmó que no fue autor de los homicidios. Según su versión, se encontraba en el baño cuando su coimputado mató a su tío y estaba afuera de la vivienda cuando ocurrió el ataque contra su padre. Dijo que los hechos fueron un “exceso” de Chávez Herrera y que su amigo lo amenazó con matarlo si hablaba, o con incriminarlo como responsable. Sostuvo que “lo arrastraron a un delito que no cometió”.

Suárez relató que, tras ver los cuerpos, ambos buscaron las llaves de la caja fuerte, se apoderaron del dinero y luego repartieron el botín. Alegó que mantuvo silencio hasta ahora por miedo y por haber “dado su palabra”.

En el proceso, el fiscal penal 2 de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, acusa a Suárez de homicidio calificado por el vínculo, criminis causa y alevosía en perjuicio de su padre, y homicidio criminis causa y alevosía en perjuicio de su tío, en concurso real; mientras que Chávez Herrera enfrenta cargos por homicidio calificado, criminis causa y alevosía en dos hechos.

Finalizada la ronda de testimonios, el juez dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes a las 10.